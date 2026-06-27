Marvel veut éviter l’attente pour X-Men ’97, et ça change tout

Marvel promet un rythme plus fluide pour X-Men ’97 après la longue pause avant la saison 2. Un détail qui pèse lourd pour Disney+.

En bref Marvel promet moins d’attente après la saison 2

Larry Houston évoque un retard exceptionnel

Le rythme annuel redevient un enjeu clé

Pour Marvel, le sujet n’est plus seulement de produire de bonnes séries. Il faut aussi les faire revenir à temps. Et sur ce point, X-Men ’97 semble enfin sortir de sa plus grosse faiblesse, ces pauses trop longues qui cassent l’élan, surtout à l’ère du streaming.

Le vrai signal envoyé par Marvel

Ce que raconte ce dossier, au fond, dépasse largement les mutants. Marvel cherche visiblement à retrouver un rythme plus classique, celui où une série revient chaque année quand tout se passe bien. La source cite aussi Daredevil: Born Again, déjà calé sur ce principe avec une saison 3 attendue en 2027.

Ce choix a du sens. Avec moins de films et moins de séries mis en chantier, suivant l’approche plus axée sur la qualité voulue par Kevin Feige, chaque programme compte davantage. Pour Disney+, avoir des marques fortes qui reviennent régulièrement, ce n’est pas du confort. C’est presque une nécessité.

La saison 2 a payé les problèmes de production

La chronologie, elle, est très simple. La saison 1 de X-Men ’97 a été lancée sur Disney+ en 2024. La saison 2 n’arrivera que le 1er juillet, soit deux ans plus tard.

Dans un entretien accordé à The Direct, le producteur Larry Houston a expliqué que ce trou d’air ne devrait pas se reproduire. Il dit même, très clairement, « Heureusement, les problèmes de production ne se reproduiront pas ». Selon lui, l’écart énorme entre les saisons 1 et 2 a servi de leçon, et ce retard était un cas isolé. Il ajoute en substance que les saisons 3 et 4 ne subiront pas la même dérive.

La nuance compte quand même. Le papier rappelle aussi que personne n’a envie d’une série précipitée. Si la saison 2 a pris du temps pour laisser à l’équipe créative l’espace de régler ses soucis, ce délai pouvait se défendre. Mais une fois la machine relancée, le public attend de la régularité.

Pourquoi l’attente coûte cher à une série

Deux ans, pour un film, ce n’est pas choquant. Pour une série, c’est long. Très long, même, dans un paysage où les plateformes empilent les nouveautés et où l’attention du public glisse vite ailleurs.

La version des années 1990 de X-Men: The Animated Series revenait, elle, tous les ans. Ce modèle avait un mérite évident, garder la série dans la conversation. Aujourd’hui, une fiction peut cartonner, devenir un rendez-vous, puis disparaître des radars si elle tarde trop. Et quand les intrigues restent en suspens trop longtemps, une partie du public décroche.

Brad Winderbaum avait déjà expliqué que cette cadence plus stable faisait partie du plan. Ce que dit maintenant Larry Houston va dans le même sens, avec un détail important, le processus de production paraît enfin plus fluide. Bon, rien ne garantit que tout roulera sans accroc. Mais si Marvel tient ce cap, X-Men ’97 pourrait devenir plus qu’un bon revival, un test grandeur nature de ce que doit être une série Disney+ en 2025 et après.