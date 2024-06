Le jeu risqué de “Dark Matter” : Des indices troublants pour la Saison 2

"Dark Matter" est une excellente adaptation live-action. Mais on a déjà des inquiétudes concernant une éventuelle saison 2.

Tl;dr Dark Matter est une excellente adaptation live-action.

Apple TV+ a apporté des modifications audacieuses à l’histoire.

Des inquiétudes concernant une éventuelle saison 2.

Risque d’une adaptation sans matériel source.

Une adaptation remarquable

La première saison de Dark Matter est une des meilleures adaptations live-action que j’ai eu le plaisir de voir. Joel Edgerton, choisi pour incarner Jason Dessen, correspond parfaitement à l’image que je me faisais du personnage dans le livre. Apple TV+ a fait un excellent travail en respectant le matériel source tout en apportant des modifications audacieuses pour pimenter le récit.

Des inquiétudes pour la suite

La fin de la première saison de Dark Matter est très proche de celle du livre, ce qui soulève des inquiétudes quant à la direction que pourrait prendre la série à partir de maintenant. Le roman original de Blake Crouch, publié en 2016, ne donne aucun aperçu de la nouvelle vie d’Amanda, et n’inclut pas non plus sa rencontre avec Ryan Holder dans le Chicago du futur. Tous ces éléments ajoutés par Apple TV+ pourraient être le prélude à une deuxième saison.

Risque d’adaptation sans matériel source

Une suite à Dark Matter signifierait l’écriture d’une extension à l’histoire qui n’existait pas à l’origine. Cette situation me préoccupe, car j’ai déjà vu ce scénario se produire, et le résultat est rarement à la hauteur des attentes. Cependant, il y a un élément qui me donne espoir : Blake Crouch a été le showrunner et le scénariste principal de la première saison. Si une deuxième saison voit le jour, j’espère sincèrement qu’il reprendra ces rôles, car son univers est unique et extrêmement captivant.