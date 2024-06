Saison 2 de “Dark Matter” : Tout ce que nous savons sur son éventuelle réalisation

La saison 2 de "Dark Matter" n'est pas encore confirmée sur Apple TV+.

Au terme de la première saison de Dark Matter, les fans se retrouvent dans l’expectative. Malgré un final qui laisse présager une suite, Apple TV+ n’a pas encore confirmé le renouvellement de la série pour une deuxième saison. À noter que même si le show est basé sur un roman avec un nombre limité de matières, personne n’a encore étiqueté la série comme une mini-série.

Le créateur et auteur, Blake Crouch, et l’acteur principal, Joel Edgerton, ont abordé l’idée d’une saison 2. Crouch s’est montré prudent, affirmant qu’il fallait attendre de voir comment les choses évoluent. Edgerton, quant à lui, a exprimé son enthousiasme en disant : “Il y a presque trop de possibilités.”

Comme Dark Matter est une série basée sur le voyage dans le temps et les multivers, la distribution de la saison 2 pourrait inclure un grand nombre de personnages de la saison 1. Cependant, il est probable que Joel Edgerton revienne en tant que physicien Jason Dessen, ainsi que Jennifer Connelly en tant que Daniela, l’épouse de Jason.

La grande question qui demeure à la fin de la première saison de Dark Matter est de savoir dans quel univers Jason et sa famille se sont réfugiés. La série n’offre pas de réponse concluante, mais on peut supposer que la famille a choisi un monde où ils n’existent pas sous une autre forme.

On en pense quoi ?

Malgré l’incertitude quant à une deuxième saison, Dark Matter a su captiver son public grâce à sa trame complexe et ses personnages intrigants. La série a su intelligemment jouer avec les possibilités infinies offertes par l’idée des multivers. Si une deuxième saison voit le jour, elle promet de nous plonger encore plus profondément dans ce labyrinthe d’univers alternatifs, pour le plus grand plaisir des fans de science-fiction.