Sur Apple TV+, cette grande saga SF fait patienter avant Dune 3

En attendant Dune: Part Three, une autre fresque de science-fiction mérite le détour sur Apple TV+. Plus exigeante qu’elle n’en a l’air.

En bref Foundation est disponible sur Apple TV+

La série partage l’ampleur thématique de Dune 3

Son rythme lent est aussi sa force

Attendre Dune: Part Three, ce n’est pas juste patienter pour une suite. C’est déjà se préparer à une histoire où le vrai sujet n’est plus un homme, mais ce qu’il laisse derrière lui. Et sur ce terrain-là, Foundation a peu d’équivalents à la télévision.

La même échelle que Dune, mais à la télévision

Chez Apple TV+, la science-fiction a trouvé un espace assez rare, avec des séries qui acceptent de viser grand sans transformer chaque épisode en vitrine d’effets. Foundation, tirée d’une des œuvres les plus connues d’Isaac Asimov, joue exactement cette carte. On n’y suit pas seulement des personnages, mais des civilisations entières, prises dans des cycles d’effondrement et de reconstruction.

C’est ce qui la rapproche de Dune. Pas le ton, qui reste différent, ni la mise en scène du pouvoir. Plutôt le regard. Dans les deux cas, les individus comptent, bien sûr, mais ils pèsent surtout parce qu’ils déplacent des structures immenses, politiques, religieuses, sociales.

Une série qui pense en siècles, pas en héros

Le cœur de Foundation, c’est la psychohistoire, une théorie imaginée par Hari Seldon pour prévoir l’avenir des sociétés à l’aide des mathématiques et des statistiques. Dit comme ça, ça peut sembler froid. En pratique, la série s’en sert pour raconter autre chose, la manière dont une décision prise à une époque continue d’agir des décennies, parfois des siècles plus tard.

Du coup, la structure suit cette idée jusqu’au bout. La chronologie avance par bonds, la distribution change, et chaque nouvel arc oblige à relire ce qu’on croyait avoir compris. C’est sa vraie singularité. Là où beaucoup de séries de genre restent centrées sur un petit noyau de héros, Foundation préfère suivre un processus historique.

David S. Goyer, le showrunner, n’a pas pour autant abandonné la dimension émotionnelle. Pour éviter un reset permanent, la série utilise le clonage, le cryosommeil ou encore les projections holographiques, ce qui permet à certains visages de rester présents malgré les sauts dans le temps.

Pourquoi son rythme peut rebuter, et pourquoi ça compte

Oui, la série peut sembler lente. C’est même l’un des reproches qui reviennent le plus, avec son infidélité relative à Asimov. Mais ce tempo n’a rien d’accidentel.

Foundation n’est pas pensée pour le binge-watching distrait. Il faut suivre, retenir, reconnecter les éléments. Si vous décrochez, vous perdez vite des pièces importantes. Mais elle a une qualité précieuse, quand même, elle reste cohérente avec son ambition du début à la fin.

Ce que Foundation prépare déjà pour Dune 3

Les deux premiers films de Denis Villeneuve ont posé Arrakis, les conflits entre les Grandes Maisons et l’ascension de Paul Atreides. La suite devrait regarder plus loin, vers le poids du pouvoir, le coût du règne et l’effet d’une seule figure sur des milliards d’individus à l’échelle de la galaxie.

C’est précisément là que Foundation devient un excellent sas d’entrée. La série explore sans cesse la politique, l’héritage, la croyance et la tentation de confier l’avenir collectif à un seul leader. Elle ne donne pas les mêmes réponses que Dune. Mais elle place le spectateur dans le bon état d’esprit. Et pour la SF ambitieuse, c’est déjà pas mal.