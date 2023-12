Apple TV+ commande une saison 3 pour la série télévisée Foundation qui s'inspire des livres d'Isaac Asimov.

Tl;dr Foundation est renouvelée pour une troisième saison sur Apple TV+.

La série est basée sur les livres d’Isaac Asimov.

La saison 3 continuera l’histoire des héros principaux de la série.

Le showrunner David S. Goyer a laissé entendre que Foundation pourrait durer jusqu’à la saison 8.

La troisième saison de Foundation est confirmée

Apple TV+ a confirmé que la série Foundation, basée sur les livres d’Isaac Asimov, aura une troisième saison. Cette série suit un groupe qui cherche à reconstruire le monde face à l’Empire Galactique.

L’enthousiasme autour du renouvellement

Matt Cherniss, responsable de la programmation d’Apple TV+, a exprimé son enthousiasme quant au renouvellement de la série Foundation :

Nous avons tous été incroyablement impressionnés par l’adaptation ambitieuse, pleine d’action et d’imagination que David et le reste de l’équipe créative et des acteurs talentueux ont donné vie à cette série de science-fiction de premier plan dès le premier jour. Le succès mondial de Foundation a été particulièrement enthousiasmant, les téléspectateurs du monde entier continuant à être captivés, semaine après semaine, par ce voyage dramatique et captivant pour sauver l’humanité. Nous avons hâte que tout le monde découvre ce qui attend les anciens et les nouveaux personnages dans la troisième saison.

Les enjeux de la troisième saison

La deuxième saison de Foundation s’est terminée par un bond dans le temps de 152 ans, préparant le terrain pour un conflit majeur entre les survivants du groupe titulaire de la série et l’Empire. Par ailleurs, la mort du plus récent Frère du Jour, Cleon XVII, et la possession du Prime Radiant de Hari Seldon par Demezerl, risquent de bouleverser l’avenir de l’Empire. Ces événements préparent un conflit encore plus grand pour la prochaine saison.

Foundation réunit les acteurs Lee Pace, Jared Harris, Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann, Isabella Laughland, Kulvinder Ghir, Ella-Rae Smith, Holt McCallany, Rachel House, Nimrat Kaur, Ben Daniels et Dimitri Leonidas.