Découvrez iOS 17.5 : le téléchargement d’applications web désormais disponible en Europe !

L’évolution technologique d’Apple avec iOS 17.5

Apple, voulant toujours rester à l’avant-garde de la technologie, présente sa dernière mise à jour, iOS 17.5. Celle-ci se distingue par une pléiade de fonctionnalités innovantes, notamment :

Alertes croisées d’OS pour les trackers Bluetooth indésirables

En collaboration avec Google, Apple a mis au point un système d’alertes pour les trackers Bluetooth non désirés. Cela augmente considérablement la sécurité des utilisateurs.

Distribution basée sur le web d’applications dans l’UE

Dans l’optique de maintenir une conformité avec le Digital Markets Act, Apple a introduit une distribution d’applications basée sur le web dans l’UE. Toutefois, celle-ci ne sera pas gratuite pour tous. Les développeurs souhaitant profiter de cette fonctionnalité devront adhérer aux nouvelles règles de l’App Store et s’acquitter de frais supplémentaires une fois un certain seuil d’utilisateurs atteint.

Nouvelle fonctionnalité de réparation : “Mode Réparation”

Un nouveau service de réparation, appelé “Mode Réparation”, est également inclus. Il permet aux utilisateurs d’iPhone d’envoyer leur appareil à réparer sans avoir à désactiver la fonction “Localiser”.

Nouveautés pour Apple News+ et la communauté LGBTQ+

Autre innovation notable : un mode hors ligne pour Apple News+ et un jeu de mots quotidien, le “Quartiles”, pour les abonnés. En outre, en l’honneur de la communauté LGBTQ+, Apple a lancé une nouvelle collection Pride, comprenant une montre Apple Pride Radiance et des fonds d’écran pour iOS et iPadOS.

L’ère du progrès technologique est définitivement en marche avec Apple. Restez branché pour plus de mises à jour.