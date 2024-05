Claude, l'IA d'Anthropic, a désormais son app iOS officielle. Le chatbot IA se rapproche de son concurrent ChatGPT.

Anthropic libère son chatbot IA, Claude, de votre ordinateur de bureau. Le concurrent de ChatGPT qui ne démérite pas est désormais disponible sur iOS avec le lancement de sa toute première app officielle pensée et conçue pour l’iPhone. Présentation.

Cette nouvelle app iOS est disponible au téléchargement depuis quelques jours, et permet de faire tout ce que vous faisiez déjà avec Claude sur le web, y compris analyser des images et vous aider dans vos sessions de brainstorming. L’app est aussi capable d’utiliser des images directement tirées de la bibliothèque d’images de votre téléphone et même de prendre de nouvelles photos pour un immédiat. Les utilisateurs pro peuvent aussi accéder aux fonctionnalités premium, y compris la sélection de modèle et une limitation de messages grandement augmentée. Avec une expérience mobile aussi complète, Claude se rapproche encore davantage de son grand concurrent ChatGPT.

Pour essayer l’app Claude par vous-même, téléchargez-la simplement directement depuis l’App Store. Faites attention à ne pas installer une fausse app. L’une des apps alternatives qui revient souvent quand on cherche Claude est baptisée “Chat AI with Claude”. C’est une app qui traque un certain nombre de vos informations personnelles, dont vos achats, l’ID de votre appareil, votre ID utilisateur, l’utilisation de vos apps et autre. Faites bien attention avant de procéder.

Anthropic indique que l’app iOS Claude permettra une synchronisation entre l’app web et sa version mobile, pour que vous puissiez passer de votre ordinateur de bureau à votre iPhone et reprendre exactement où vous vous étiez arrêté(e). Vous pouvez aussi prendre des photos et les importer directement dans l’app pour les analyser. L’application mobile est disponible pour tous les utilisateurs de Claude, y compris les utilisateurs gratuit, mais l’équipe ne fait encore aucune mention concernant la version Android.

En plus de lancer son app iOS, Anthropic a récemment introduit un nouvel abonnement Teams pour son chatbot IA, lequel offre une version premium du chatbot pour seulement 30 $ par utilisateur et par mois, avec un minimum de cinq utilisateurs.