La troisième saison de Foundation lève enfin le voile sur l’une des énigmes les plus mystérieuses qui intriguait les spectateurs depuis les débuts de la série, apportant des réponses attendues et éclaircissant un point central du récit.

Tl;dr Gaal Dornick maîtrise la précognition dans Foundation.

Un échange clé avec Demerzel révèle de nouveaux enjeux.

Saison 1 prend un sens inédit grâce aux révélations récentes.

Une révélation sur la précognition de Gaal Dornick

L’univers de Foundation, diffusé sur Apple TV+, n’a jamais cherché à cultiver le mystère façon « boîte à énigmes », contrairement à d’autres séries inspirées par J.J. Abrams. Mais dans l’épisode 6 de cette troisième saison, intitulé « The Shape of Time », une scène en apparence anodine entre Gaal Dornick et la robotique Demerzel change radicalement la perspective des spectateurs. Pour la première fois, on comprend pourquoi Gaal, incarnée par Lou Llobell, possède cette capacité hors norme à anticiper l’avenir — un don jusqu’ici accepté comme une évidence narrative.

L’énigme du saut hyperspatial enfin éclaircie

Ce nouveau volet revient sur un détail presque passé inaperçu lors du pilote : Gaal s’était éveillée durant un saut en hyperspace, phénomène réputé impossible pour un humain ordinaire. En revisitant ce souvenir sous la pression de Demerzel, Gaal met des mots sur son expérience : « J’ai vu ma vie comme une ligne, puis comme un plan… que je pouvais manipuler ». Cette capacité n’est pas anodine : elle fait d’elle une « outlier », une anomalie mathématique que même le brillant Hari Seldon n’avait pu anticiper dans ses calculs prédictifs. Ce pouvoir, elle l’a exploité sans en avoir conscience, influençant aussi bien ses propres choix que le destin de la galaxie — et surtout, celui de la mystérieuse Seconde Fondation.

Demerzel et Hari Seldon : les cartes sont rebattues

Mais ce face-à-face tendu va bien plus loin qu’un simple duel idéologique. Les échanges révèlent qu’au fond, l’opposition entre les partisans de l’Empire et ceux de la Fondation est loin d’être binaire. Un retournement inattendu concerne le rôle secret joué par Demerzel lors du procès historique contre Hari Seldon et Gaal devant les trois clones Cleon. Contrairement aux apparences, les discours d’Hari ne visaient pas tant les empereurs eux-mêmes que leur conseillère robotique — qui a non seulement compris la portée de ses théories, mais aurait contribué aux bases mathématiques du fameux Prime Radiant.

Pour synthétiser ces révélations qui bouleversent toute lecture manichéenne du récit, voici quelques points essentiels :

Demerzel n’est pas simplement exécutrice du pouvoir génétique ; elle agit selon sa propre grille d’analyse.

n’est pas simplement exécutrice du pouvoir génétique ; elle agit selon sa propre grille d’analyse. La précognition de Gaal permet à la Seconde Fondation d’influer subtilement sur le cours du temps.

permet à la Seconde Fondation d’influer subtilement sur le cours du temps. L’histoire originelle (saison 1) prend désormais tout son sens au regard de ces nouveaux éclairages.

L’avenir reste ouvert pour Foundation

Alors que le compte à rebours s’accélère – il ne resterait que quatre mois avant l’extinction prédite par Seldon – ces derniers développements redistribuent les rôles et brouillent les frontières entre alliés et adversaires. Une chose est certaine : derrière chaque révélation se cache une nouvelle énigme et il faudra attendre les prochains épisodes pour démêler l’implacable logique temporelle imaginée par David S. Goyer et son équipe.