Neuromancer sur Apple TV+ : enfin une adaptation qui se montre

Apple TV+ a dévoilé un premier aperçu de Neuromancer au Comic-Con. Un signal fort pour une œuvre longtemps jugée impossible à adapter.

En bref Apple TV+ montre enfin Neuromancer

Le projet était jugé inadaptable

Comic-Con sert de lancement symbolique

Le signal est assez clair. Avec ce premier aperçu de Neuromancer dévoilé au San Diego Comic-Con, Apple TV+ rappelle qu’elle veut rester l’un des services de streaming qui comptent quand il s’agit de science-fiction. Et pas avec un titre anodin.

Apple TV mise gros sur sa vitrine science-fiction

Dans le Hall H, la plateforme a présenté les premières images officielles de sa série adaptée de Neuromancer. Rien que le cadre dit quelque chose. Le Hall H, ce n’est pas l’endroit où l’on vient poser une annonce discrète entre deux bandes-annonces. C’est la scène des paris visibles, de ceux qu’on veut installer dans la conversation pop culture tout de suite.

Pour Apple TV+, le choix est logique. Le service s’est déjà construit une image solide autour de la SF, mais adapter un roman comme celui de William Gibson, c’est passer un cap. On ne parle pas seulement d’un nouveau programme, on parle d’un texte qui traîne depuis des années une réputation de chantier presque impossible.

Le vieux mythe du roman impossible à filmer

Publié en 1984, Neuromancer fait partie de ces livres que beaucoup rangeaient dans la catégorie des œuvres faites pour la page et rien d’autre. Le mot qui revenait, c’était inadaptable. Pas mal de tentatives ont existé, sans réussir à vraiment lancer le projet.

Le parallèle avec Dune n’est pas absurde. Longtemps, le roman de Frank Herbert a lui aussi été vu comme trop dense, trop étrange, trop ambitieux pour l’écran. Puis Denis Villeneuve a montré, avec ses deux films, qu’une œuvre réputée impossible peut attendre le bon moment, quand les outils visuels et la mise en scène rattrapent enfin les idées du livre. C’est exactement ce qui rend ce premier aperçu de Neuromancer intéressant.

Une série qui promet autre chose que du sci-fi standard

La série est développée pour la télévision par Graham Roland et JD Dillard. Ce que montrent ces premières images, c’est surtout une intention. D’un côté, quelque chose qui semble rester très proche de l’esprit du texte original de Gibson. De l’autre, une proposition visuelle qui ne ressemble pas vraiment à ce qu’on voit ailleurs à la télévision actuellement.

Et c’est là que le sujet dépasse la simple bande-annonce. Si Apple TV+ réussit son coup, la plateforme ne signe pas seulement une adaptation de plus. Elle valide l’idée qu’une partie de la SF longtemps jugée trop abstraite, trop dense ou trop en avance peut enfin trouver sa forme en série. Pour le streaming, ce n’est pas un détail.