Spider-Man: Brand New Day aurait coupé un retour MCU très attendu

Rosario Dawson affirme avoir tourné une scène pour Spider-Man: Brand New Day, avant d’être retirée du montage. Un détail qui relance les paris autour du film.

En bref Rosario Dawson évoque une scène supprimée

Le film sort dans moins d’une semaine

Les rumeurs de caméos repartent aussitôt

Une scène tournée, puis retirée. Pour un film Marvel gardé sous cloche jusqu’au bout, ce n’est pas anodin.

À moins d’une semaine de l’arrivée de Spider-Man: Brand New Day, les fuites et les suppositions tournent déjà à plein régime. On savait que le film traînait derrière lui pas mal de rumeurs sur des personnages encore non confirmés. Ce que personne n’attendait vraiment, en revanche, c’est qu’une actrice liée à l’univers MCU dise aussi franchement qu’elle avait participé au tournage, avant de disparaître du résultat final.

Un aveu lâché en pleine convention

La séquence a eu lieu à GalaxyCon, à Raleigh, pendant une session de questions-réponses autour de Daredevil. Sur scène, il y avait Rosario Dawson et Vincent D’Onofrio. Et c’est Dawson, connue pour avoir incarné Claire Temple dans Daredevil version Netflix, qui a surpris la salle.

Un participant a ensuite rapporté sur X sa réponse à une question. Le genre de petit moment qui, dans une convention, peut passer pour une anecdote. Sauf que là, non.

Rosario Dawson dit avoir été coupée du film

Selon ce témoignage relayé sur X, Rosario Dawson a déclaré : « J’ai même tourné une scène dans le nouveau film Spider-Man, mais j’ai été coupée ».

C’est court, très direct, et assez brutal. Pas de détail sur le rôle, pas de précision sur l’ampleur de la scène, pas d’indication non plus sur le moment où cette coupe a été décidée. Mais l’essentiel est là, elle aurait bien filmé une apparition pour Spider-Man: Brand New Day.

Et ça change tout dans la façon de lire les rumeurs. Une apparition évoquée, puis supprimée, rappelle au passage qu’entre ce qui est tourné et ce qui arrive au montage final, il y a parfois un gouffre.

Pourquoi ce détail compte déjà pour les fans

Le timing explique la secousse. Le film sort dans moins d’une semaine, et l’attente autour de Spider-Man: Brand New Day repose aussi sur ces possibles visages cachés que Marvel adore protéger jusqu’au dernier moment.

Du coup, l’aveu de Dawson ne confirme pas seulement une présence manquée. Il rappelle que le film a peut-être brassé plus de connexions qu’on ne le verra à l’écran. Pour les fans, c’est frustrant. Pour Marvel, c’est aussi la preuve que le montage final reste une arme narrative à part entière.

L’histoire est encore en train d’évoluer. Mais ce simple retrait suffit déjà à relancer une question plus large, celle des liens que le prochain Spider-Man veut, ou non, assumer avec le reste du MCU.