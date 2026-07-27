Le crossover Futurama x Disenchantment arrive enfin sur Hulu cet été

Attendu depuis des années, le croisement entre Futurama et Disenchantment est confirmé pour la saison 14. Et ce n’est pas juste un clin d’œil.

En bref Futurama croisera enfin Disenchantment

Le crossover arrive dans la saison 14

Hulu lance la saison le 3 août

Des années de petits signes, et cette fois ce sera concret. Futurama va bien accueillir un épisode crossover avec Disenchantment, la série annulée de Netflix que pas mal de fans espéraient revoir d’une façon ou d’une autre.

Ce qui rend l’annonce intéressante, ce n’est pas seulement la réunion de deux créations de Matt Groening. C’est le fait qu’elle transforme enfin en vrai récit ce qui n’était jusque-là qu’un jeu de piste. Pendant la diffusion de Disenchantment, les spectateurs avaient repéré plusieurs easter eggs liés à Futurama. Et comme il avait aussi été confirmé que les deux séries se situaient dans la même timeline, l’idée d’un croisement officiel flottait depuis longtemps.

Un clin d’œil devenu épisode

La bascule s’est faite pendant le San Diego Comic-Con 2026. Sur scène, Matt Groening a confirmé que la nouvelle saison de Futurama contiendrait un crossover complet avec Disenchantment. Pas un simple gag au détour d’un plan, pas un caméo furtif.

Même la bande-annonce glisse un aperçu de ce rendez-vous. Et Josh Weinstein, co-showrunner de Disenchantment, a ensuite validé sur les réseaux sociaux que ces images montraient bien un fragment du crossover. Résultat ? Ce qui relevait du fantasme de fan entre officiellement dans le canon.

La saison 14 veut marquer le coup

Il faut dire que cette saison 14 arrive avec une petite pression. C’est la dernière saison complète déjà confirmée pour le revival de Futurama sur Hulu, avec un lancement prévu le 3 août et deux épisodes disponibles dès le départ. Ensuite, la diffusion passera à un rythme hebdomadaire pendant le reste de l’été.

Le message est assez clair. Pour ce retour, l’équipe ne se contente pas de relancer la machine, elle essaie de changer l’échelle. Un crossover de ce type, avec une série cousine disparue du catalogue de Netflix, donne tout de suite plus de relief à la saison.

Comment les deux mondes vont se croiser

Le détail le plus frustrant, c’est qu’on ne sait pas encore à quel moment précis l’épisode arrivera. Mais les images donnent une piste assez nette. Visiblement, Futurama pourrait réutiliser sa machine à voyager dans le temps pour repartir vers une période où l’univers de Disenchantment peut entrer en scène.

L’idée a du sens. Et elle rappelle aussi un précédent que les fans connaissent bien, l’épisode de crossover avec The Simpsons, « Simpsorama ». Si le nouveau croisement suit cette logique, on peut s’attendre à une parenthèse plus ludique que centrale, mais assez généreuse pour faire revenir tout un casting à l’écran.

Ce que cela dit de l’après-Netflix

Disenchantment n’a jamais eu la trajectoire de The Simpsons ou de Futurama. La série a raconté son histoire sur trois saisons découpées en cinq parties, pour un total de 50 épisodes. Une durée plus courte, mais une vraie identité.

Et c’est là que ce crossover compte un peu plus qu’un bonus nostalgique. Il offre une forme de retour à cet univers, même bref, alors que la série s’est arrêtée il y a déjà quelques années. Dans le même temps, Futurama n’en a pas fini non plus, puisque trois spéciaux longue durée sont déjà en préparation pour Hulu, avec un premier prévu l’an prochain. Vous voyez le tableau, ce crossover ne regarde pas seulement le passé, il prépare aussi la suite.