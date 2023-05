La série Futurama sera de retour sur Hulu le 24 juillet. La saison 8 arrive après 10 ans de pause pour cette série très appréciée

Hulu a une “bonne nouvelle” pour les fans de la série Futurama. Le service de streaming a annoncé tout récemment sur Twitter que Bender ses copains seront de retour pour la saison 8 à compter du 24 juillet prochain. Après l’officialisation de cette huitième saison au début de l’année 2022, John DiMaggio (Bender) déclarait dans un tweet qu’il ne reviendrait pas dans la série faute d’avoir trouvé un accord sur le salaire avec Disney et Hulu. Un arrangement a cependant finalement été trouvé ! Le créateur de la série, Matt Groening, et le producteur David X. Cohen seront quant à eux de retour pour diriger, une fois encore, Futurama.

Comme le rapporte Variety, cette huitième saison sera divisée en deux parties, avec un premier lot de dix épisodes. La nouvelle saison sera diffusée les lundis sur Hulu avec un nouvel épisode chaque semaine. C’est la deuxième fois, ou la quatrième, finalement, selon qui le demande, que la série revient ainsi à la vie, si l’on peut dire, et ce sera la première fois qu’elle sera d’abord diffusée sur une plateforme de streaming. Hulu n’a pas encore annoncé de date pour la disponibilité de la deuxième partie, laquelle sera aussi composée de dix épisodes.

Futurama avait vu le jour en 1999, avec les quatre premières saisons qui furent diffusées sur Fox. La série avait ensuite eu droit à une nouvelle “maison” sur Comedy Central, qui avait diffusé les saisons six et sept, avec une fin de diffusion en 2013. La “cinquième” saison, toujours sous l’égide de Comedy Central, n’en était pas vraiment une dans la mesure où elle comprend en vérité quatre films qui avaient été découpés en épisodes courts. Aujourd’hui, après avoir été annulée et renouvelée plusieurs fois par plusieurs chaînes, la prochaine saison s’apprête à vivre dans cette grande famille qu’est le streaming, près de 10 ans après la première diffusion de sa dernière saison en date.