Disney+ et Hulu se préparent à fusionner dans une seule et même app. Les services continueront d'exister de manière autonome.

Une “expérience à une app” qui combine le contenu de Disney+ et celui de Hulu sera proposée dans le courant de l’année 2023, ainsi l’a annoncé le PDG de Disney, Bob Iger, durant la présentation des derniers résultats financiers de l’entreprise. Il précisait par ailleurs que la société continuera de proposer Disney+, Hulu et ESPN+ en tant qu’options autonomes, mais que le fait de combiner ces services est “une progression logique” de son offre directe aux consommateurs “qui proposera de meilleures opportunités pour les publicitaires, tout en donnant aux abonnés un accès plus robuste et plus simple au contenu…”

Disney+ et Hulu se préparent à fusionner dans une seule et même app

Dans la mesure où Comcast détient encore 33 % de Hulu, cette annonce suggère que Disney pourrait envisager de racheter la part du groupe de médias américain. Bob Iger n’a pas précisé les projets de l’entreprise, évidemment, se contentant de déclarer que Disney avait eu des discussions “constructives” avec Comcast concernant l’avenir de Hulu.

En plus d’annoncer cette future application de streaming combinée, Bob Iger a aussi révélé que Disney+ allait subir une autre augmentation de tarif après avoir fait grimper de 3 $ son offre financée par la publicité en décembre dernier. Il n’a pas précisé quand cette augmentation sera effective, mais une fois la date arrivée, les offres sans publicité et avec publicité coûteront donc plus de 11 $ et 8 $ par mois.

Les services continueront d’exister de manière autonome

Bien que Disney ait annoncé une baisse de 26 % de ses pertes d’exploitation pour sa division streaming, une perte de 659 millions de dollars reste non négligeable. Cette annonce d’une hausse de tarif ne sort pas de nulle part, surtout quand on sait que l’entreprise a promis à ses investisseurs qu’elle serait rentable d’ici à la fin de l’année fiscale 2024. La question sera de savoir si une telle app regroupant Disney+ et Hulu pourra convaincre les nouveaux utilisateurs de payer un abonnement ou de faire revenir les anciens abonnés. Disney+ a perdu 4 millions d’abonnés durant le premier trimestre 2023, après en avoir perdu 2,4 millions durant le trimestre précédent.