Les films Spider-Man arrivent enfin sur Disney+, une bonne nouvelle pour les fans de l'homme-araignée.

Il aura fallu deux ans, mais Disney+ fait enfin ce qu’il faut pour combler le trou des films Spider-Man dans son catalogue de films Marvel. Le service de streaming ajoutera une première vague de films de l’homme-araignée dans son catalogue américain dans les prochaines semaines. La trilogie de Sam Raimi et The Amazing Spider-Man sont disponibles dès à présent (ou dans les heures à venir) tandis que Homecoming et Venom arriveront le 12 mai.

Les films Spider-Man arrivent enfin sur Disney+, aux États-Unis tout du moins

La plupart des films et séries TV Spider-Man de Sony Pictures arriveront plus tard aux États-Unis, selon les propres mots de Disney. S’il est déjà possible de regarder The Amazing Spider-Man 2 dans certains pays, cela ne signifie pas que vous devrez attendre si vous voulez regarder des films comme No Way Home ou Into the Spider-Verse sans aller sur d’autres services (et parfois même, mettre la main à la poche pour acheter ou louer).

Ce fossé a toujours été un problème pour Disney et plus encore depuis le lancement de Disney+ en 2019. Sony a une licence perpétuelle pour des films Spider-Man tant que le studio lance un nouvel opus tous les 5,75 ans. Disney a dû trouver un accord pour obtenir les droits de diffusion de l’homme-araignée dans la mesure où Sony a toujours tous les droits sur les aventures en solitaire de ce personnage. Il fallait jusqu’alors se tourner vers des concurrents de Disney+ comme Netflix – qui, lui, a les droits exclusifs des films Sony – pour voir les autres aventures de Spider-Man.

Une bonne nouvelle pour les fans de l’homme-araignée

Disney avait géré ce souci en 2021 en signant un contrat pour accéder aux sorties cinéma de Sony jusqu’en 2026 ainsi qu’aux anciens titres de Marvel comme ceux de Spider-Man. On voit aujourd’hui les fruits de cet accord, Disney+ n’a plus à s’inquiéter outre mesure que ses abonnés aillent s’abonner chez des concurrents pour avoir leur dose de films de super-héros.