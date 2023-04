Spider-Man : Across the Spider-Verse part à la rencontre des “Spider-People”

Mile Morales replonge dans le multivers avec Spider-Man : Across the Spider-Verse.

Spider-Man : Into the Spider-Verse, réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman, voyait l’adolescent Miles Morales (Shameik Moore) devenir le Spider-Man de son univers, puis s’associer à cinq individus d’autres dimensions dotés de pouvoirs issus des araignées pour mettre un terme à une menace qui pèse sur toutes les réalités.

Spider-Man : Across the Spider-Verse, réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson, sera une nouvelle aventure épique transportant le sympathique web-slinger de Brooklyn à travers le multivers. Il retrouvera Gwen Stacy (Hailee Steinfeld), tout en travaillant avec une nouvelle équipe de Spider-People, comme Spider-Punk, Spider-Man India, Spider-Man 2099 ou encore le Spider-Man d’Insomniac Games, pour affronter un méchant plus puissant que tout ce qu’ils ont jamais rencontré.

Un deuxième trailer pour Spider-Man : Across the Spider-Verse

Spider-Man : Across the Spider-Verse sera diffusé le 31 mai prochain au cinéma.

“Être Spider-Man est un sacrifice“, dit Miguel O’Hara/Spider-Man 2099 (Oscar Isaac) au héros Miles Morales (Shameik Moore). “Tu as le choix entre sauver une personne et sauver le monde entier“. Comme c’est sa nature, Miles Morales, alias Spider-Man, insiste sur le fait qu’il peut faire les deux : “Tout le monde n’arrête pas de me dire comment mon histoire est censée se dérouler. Non, je vais faire mon propre truc.“