Spider-Man : Across the Spider-Verse ouvre encore une fois les portes du multivers

Miles Morales poursuit son voyage à travers le multivers dans Spider-Man : Across the Spider-Verse.

Après avoir retrouvé son amie Gwen Stacy, le sympathique voisin de Brooklyn, Miles Morales aka Spider-Man, est catapulté à travers le multivers où il rencontre une équipe de “Spider-People”, dont le Spider-Man d’Insomniac Games (Sony Interactive Entertainment/PlayStation Studios), chargée de protéger son existence même. Mais lorsque les héros s’opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles Morales se retrouve opposé aux autres araignées humaines et doit redéfinir ce que signifie être un héros pour pouvoir sauver les personnes qui lui sont les plus chères.

Grateful for this new look at Spider-Man: Across the #SpiderVerse pic.twitter.com/K16OBuKtTW — Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) November 23, 2022

Réalisé par Justin K. Thompson, Joaquim Dos Santos et Kemp Powers à partir d’un scénario de Phil Lord, Spider-Man : Across the Spider-Verse met en avant les voix des comédiens Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Daniel Kaluuya, Jason Schwartzman, Greta Lee, Issa Rae, Rachel Dratch, Jorma Taccone et Shea Whigham.

Un trailer pour Spider-Man : Across the Spider-Verse

Spider-Man : Across the Spider-Verse arrivera dans les salles de cinéma le 31 mai 2023. Sony Pictures Animation prévoit également de diffuser la suite du film d’animation, Spider-Man : Beyond the Spider-Verse, le 29 mars 2024.