Futurama : la comédie déjantée est renouvelée après son retour

Hulu a commandé deux saisons supplémentaires pour la série animée Futurama.

Après une longue pause de dix ans, Futurama de Matt Groening a fait son retour pour une onzième saison en conservant son casting vocal et son humour. Les nouveaux téléspectateurs ont pu découvrir la série animée avec la présence d’une nouvelle pandémie qui amène Fry, Leela et Bender a explorer l’avenir des vaccins, du bitcoin, de la culture de l’annulation et de la télévision en continu, tandis que les fans de longue date ont pu apprécier les dénouements de mystères vieux de plusieurs décennies comme les développements de l’histoire d’amour épique entre Fry et Leela, le contenu mystérieux de la litière de Nibbler, l’histoire secrète du méchant Père Noël Robot et l’endroit où se trouvent les têtards de Kif et d’Amy.

Here we go again. 🚀 #Futurama has been renewed for two more seasons. pic.twitter.com/Mhtuv5nJB9 — Futurama on Hulu (@futurama_hulu) November 2, 2023

Alors que la série animée a été un véritable succès pour Hulu, entrant six fois dans le top 10 des séries originales en streaming de Nielsen pendant la diffusion de la onzième saison, Futurama reviendra dès 2024 avec une douzième saison composée de dix épisodes et en 2025 avec une treizième saison composée elle aussi de dix épisodes.

Un retour réussi pour Futurama

Ce nouveau renouvellement poursuit le long et sinueux voyage de Futurama, qui a débuté en tant que série de la FOX en 1999. Elle a duré cinq saisons sur la chaîne et a été annulée en 2003. Elle est ensuite devenue une série incontournable sur Adult Swim avant d’être ressuscitée pour quatre films en direct sur DVD en 2007. Les films ont ensuite été divisés en épisodes d’une demi-heure pour ce qui est considéré comme la cinquième saison de la série sur Comedy Central (qui a également repris les droits de syndication des saisons précédentes) en 2008. Comedy Central a ensuite commandé d’autres nouveaux épisodes – 52 en tout – et les a diffusés de 2010 à 2013 (bien qu’initialement commandés en deux saisons de 26 épisodes, ils ont été diffusés par lots de 13 épisodes et sont maintenant numérotés comme quatre saisons). Le revival de Hulu a été diffusé pour la première fois le 24 juillet dernier, à peine 10 ans après le dernier épisode de Comedy Central.