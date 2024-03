Hulu débarque officiellement sur Disney+ : Mickey Mouse rencontre The Handmaid’s Tale

L'intégration bêta de Hulu avait débuté en décembre.

Tl;dr Disney a intégré Hulu à Disney+ après en avoir pris le contrôle total.

La plateforme propose des forfaits avec Hulu pour augmenter sa valeur.

Les utilisateurs peuvent accéder facilement au contenu de Hulu.

Le progrès de visionnage sur Hulu n’est pas transféré sur Disney+.

Disney fusionne avec Hulu pour une expérience multimédia enrichie

Un an après avoir pris le contrôle total de Hulu, Disney a intégré avec succès ce service à sa plateforme Disney+. Ce mouvement stratégiquement planifié a été dévoilé après une phase de test bêta qui a duré un mois.

Augmentation de la valeur de Disney+

Au-delà de simplement rendre l’accès au contenu de Hulu plus aisé pour les abonnés, cette manœuvre est en réalité une façon pour Disney de promouvoir la valeur de son offre groupée avec Hulu. Cette dernière débute à 9,99 $ par mois, avec des publicités. Pour ceux qui souhaitent une expérience sans publicité et la possibilité de télécharger du contenu pour le visionnage hors ligne, le forfait Duo Premium coûte 19,99 $ par mois. Les utilisateurs sans abonnement Hulu peuvent souscrire par le biais de Disney+ pour seulement 2 $ de plus par mois.

Une intégration transparente permet d’accéder facilement à Hulu

Les abonnés existants peuvent désormais naviguer facilement sur les diverses émissions de Hulu grâce à un nouvel onglet sur Disney+. Selon la société, le contenu populaire de Hulu, y compris “Shogun“ et “The Handmaid’s Tale”, sera mis en avant dans le carrousel principal des émissions et des recommandations de contenu.

Un petit accroc dans la fusion

Cependant, j’ai eu une déception lorsque j’ai lancé “Shogun” sur mon application Disney+. Mon progrès de visionnage sur Hulu ne s’est pas reporté sur Disney+. Cela pourrait être particulièrement frustrant pour ceux qui rattrapent des émissions plus anciennes, car ils devront manuellement déterminer où ils se sont arrêtés.

La fusion marque “l’évolution technique, opérationnelle et produit la plus significative pour Disney+ depuis son lancement” mentionne Aaron LaBerge, président et directeur technique de Disney Entertainment & ESPN. Cela prépare le terrain pour de futurs innovations et améliorations prévues par la société.