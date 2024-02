Tout savoir sur la saison 4 de Only Murders In The Building : Renouvellement, Casting, Intrigue

La troisième saison de "Only Murders in the Building" vient tout juste de faire son apparition sur Hulu, et nous avons déjà quelques informations sur la quatrième saison. Et vous, qu'attendez-vous pour cette prochaine saison ?

Tl;dr La saison 4 de “Only Murders in the Building” est confirmée.

Le trio principal, Gomez, Short et Martin, sera de retour.

Le meurtre de Sazz sera au cœur de l’intrigue.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

“Only Murders in the Building” : la saison 4 confirmée

La série à succès “Only Murders in the Building”, qui a connu un grand succès depuis sa première diffusion en 2021, revient pour une quatrième saison. Le public retrouvera le trio de protagonistes, Charles, Oliver et Mabel, dans le mystérieux immeuble Arconia.

Le retour d’un trio iconique

Le retour de Selena Gomez, Martin Short et Steve Martin est indéniablement attendu. Ces trois célébrités ont su conquérir le cœur du public grâce à leur alchimie évidente et leur personnalité attachante. Leur amitié est le véritable cœur battant de la série et l’absence de l’un d’eux serait un véritable coup dur pour l’intrigue.

Un nouveau mystère à résoudre

Dans cette nouvelle saison, nos détectives amateurs auront à résoudre le meurtre de Sazz, doublure de longue date de Charles et amie proche de ce dernier. Visiblement, le véritable cible était Charles et non Sazz, ce qui promet des enjeux élevés pour cette nouvelle saison.

La série accueille également une pléiade de stars invitées, dont Amy Schumer et Cara Delevingne, et bien d’autres surprises sont à attendre.

Malgré l’enthousiasme suscité par le renouvellement de la série, aucune date de sortie n’a encore été annoncée. La saison 4 de “Only Murders in the Building” est cependant confirmée, comme l’a annoncé le Président du groupe télévisé Disney, Craig Erwich.