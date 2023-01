Emilia Perez : une comédie policière musicale transgenre avec Selena Gomez et Zoe Saldana

Les superstars hollywoodiennes Selena Gomez et Zoe Saldana seront les stars du nouveau Jacques Audiard.

Retardé de six mois en raison de conflits d’horaires avec les membres du casting (Karla Sofia Gascon, Selena Gomez and Zoe Saldana), Emilia Perez, le nouveau film du réalisateur Jacques Audiard, le tournage est maintenant prévu pour avril prochain (précédemment prévu au Mexique, mais désormais planifié dans un studio près de Paris). Il sera filmé en anglais et en espagnol.

Selena Gomez et Zoe Saldana donneront la réplique à Karla Sofia Gascon dans Emilia Perez

Karla Sofia Gascon, une actrice argentine transgenre prometteuse, jouera le rôle d’un chef de cartel mexicain redouté qui va changer de sexe pour échapper à la loi et devenir la femme qu’il a toujours voulu être. Le scénario a été écrit par Jacques Audiard avec l’aide de Thomas Bidegain. Emilia Perez est produit par Why Not Productions et Page 114. The Veterans, la société de Vincent Maraval et Kim Fox, sont chargés des ventes internationales tandis que CAA Media Finance représente les territoires nord-américains.

A noter que ce film est la suite de Jacques Audiard à Paris, 13e arrondissement, un drame relationnel en noir et blanc qui a été présenté en avant première mondiale dans le cadre du Festival de Cannes en 2021.