The Odyssey affole déjà Letterboxd, bien au-delà d’un simple buzz

Moins d'une semaine a suffi à The Odyssey pour battre un record sur Letterboxd. Le film confirme surtout un statut rarissime pour Christopher Nolan.

En bref The Odyssey bat le record du million sur Letterboxd

Le film y affiche déjà 4,4 sur 5

Christopher Nolan confirme son statut d’événement mondial

Un film classé R, long de près de trois heures, tiré d’Homère, et pourtant consommé comme un blockbuster pop. C’est ça, le vrai sujet derrière le nouveau record de The Odyssey. En six jours, le film de Christopher Nolan est devenu le long-métrage le plus rapide à atteindre le cap du million de vues enregistrées sur Letterboxd.

Un million en six jours, le signal fort

Pour les studios, le box-office dit combien un film rapporte. Pour Letterboxd, on touche à autre chose, la conversation cinéphile, la trace laissée presque en temps réel. La plateforme a expliqué sur X/Twitter que The Odyssey venait d’entrer dans son club des films à un million de vues, avec un record de vitesse à la clé après seulement six jours.

Et ce n’est pas retombé derrière. Au moment du bilan, The Odyssey approchait déjà les 1,5 million de vues sur Letterboxd. Sa note, elle, grimpe à 4,4, un niveau très haut pour un film qui attire à cette échelle. Christopher Nolan avait déjà placé Interstellar et Inception parmi les films les plus vus du site, mais la vitesse de décollage ici change quand même la perspective.

Ce n’est pas juste un score de plateforme

Le record ne tombe pas dans le vide. The Odyssey a aussi signé le meilleur score critique de la carrière de Christopher Nolan sur Rotten Tomatoes. En parallèle, le film a dominé le box-office dès son premier week-end, avec l’un des plus gros lancements de 2026 jusqu’ici.

La suite logique, c’est une place parmi les plus gros succès de l’année. Le film avance même vers le club du milliard de dollars, soit environ 861 millions d’euros (1 milliard de dollars), où figurent déjà Michael et The Super Mario Galaxy Movie dans les projections évoquées autour de 2026.

Pourquoi Nolan peut encore faire ça

L’attente était énorme, mais la réalité est encore plus parlante. Universal Pictures a confié à Christopher Nolan un budget de 250 millions de dollars, soit environ 215 millions d’euros, pour cette fresque fantastique classée R. Pour l’instant, le pari ressemble à un bon investissement.

Les séances IMAX se sont vendues des semaines à l’avance, et les places en 70 mm sont devenues un vrai signe extérieur de cinéphilie en ligne. Chris Evangelista a décrit le film comme « une épopée massive », à la fois « épuisante et exaltante ». Ça résume assez bien le phénomène.

Depuis Oppenheimer, premier blockbuster sacré meilleur film en vingt ans et presque milliardaire au box-office, Christopher Nolan n’a plus besoin d’un Batman ou de sa trilogie Dark Knight pour aimanter le public. Son nom suffit. Et dans une industrie qui mise beaucoup sur les marques, ce déplacement-là compte peut-être encore plus que le record lui-même.