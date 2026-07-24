Toy Story 5 remet Jessie au centre, et change notre regard

Avec Jessie au premier plan, Toy Story 5 prolonge directement Toy Story 2. Le film ferme une blessure ancienne sans casser ce qui rendait déjà la saga si forte.

En bref Jessie porte l’émotion de Toy Story 5

Le film prolonge directement Toy Story 2

Sa conclusion évite de trahir le passé

Il y a un pari assez risqué dans Toy Story 5, et il repose presque entièrement sur Jessie. Là où on pouvait attendre une simple suite sur les jouets face aux écrans, le film choisit surtout de revenir à la blessure ouverte dans Toy Story 2. Et ce n’est pas anodin.

Jessie devient enfin le cœur du film

Depuis le début, la saga raconte la même angoisse, celle de jouets qui savent que les enfants finissent par passer à autre chose. Dans ce cinquième film, ce passage se fait plus brutalement encore, avec Bonnie happée par Lilypad, une tablette qui incarne la concurrence directe des écrans.

Pour porter cette idée, Pixar a choisi le bon personnage. Jessie, devenue la cheffe des jouets de Bonnie après que Woody lui a laissé l’étoile de shérif à la fin de Toy Story 4, est aussi celle qui connaît déjà l’abandon. Son histoire avec Emily, racontée dans le montage musical de Toy Story 2 sur « When She Loved Me », reste l’un des moments les plus durs de la série. Forcément, voir un enfant délaisser l’imaginaire pour un écran la touche plus que les autres.

Un retour au passé qui évite le faux geste

Le film la ramène littéralement à son point de départ. Comme le nom et l’adresse d’Emily sont toujours inscrits à l’intérieur de son pantalon, Jessie et Bullseye, retrouvés sur un trottoir, sont ramenés par un couple âgé à l’ancienne maison de la fillette plutôt qu’à celle de Bonnie.

Sauf qu’Emily n’y vit plus. Une autre famille s’est installée, avec une petite fille, Blaze. Jessie tente alors de provoquer une rencontre entre Blaze et Bonnie, pour prouver que les jouets ont encore un rôle à jouer. Ça échoue, et le film la laisse toucher le fond.

C’est là qu’il trouve sa meilleure idée. Sur la colline où elle jouait autrefois avec Emily, près de la balançoire accrochée à un pneu, Jessie découvre sur l’arbre l’inscription « Jessie was here ». En creusant, elle met la main sur une boîte enterrée avec des objets des années 1980 et une carte qui révèle que la Jessie mentionnée est la fille d’Emily. Le détail change tout. Emily n’a jamais oublié.

Pourquoi cela renforce vraiment Toy Story 2

Le plus malin, c’est que Toy Story 5 ne corrige pas Toy Story 2, il le relit. Dans le deuxième film, Woody redoute déjà d’être laissé de côté après avoir déchiré son bras. Stinky Pete pousse même l’argument jusqu’au musée, en expliquant qu’un enfant ne garde pas un jouet pour toujours. Le point n’était pas faux. Il était juste glacé.

Ici, la découverte de Jessie répond à ce cynisme sans l’annuler. Les enfants ne gardent pas forcément leurs jouets, mais ils peuvent garder ce que ces jouets ont fabriqué en eux. C’est une nuance importante, presque la plus belle du film. Et clairement, elle fonctionne mieux qu’une réunion frontale avec une Emily adulte, idée qui avait été envisagée puis abandonnée.

Résultat, Jessie obtient enfin une vraie conclusion. Pour un Toy Story 5 présenté comme inégal, c’est quand même la preuve essentielle, la série sait encore où se trouve son cœur. Et ça dit aussi quelque chose de plus large sur notre époque, le souvenir survit parfois mieux que l’objet.