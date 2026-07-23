Avengers: Doomsday bat GTA 6, mais Spider-Man est encore devant

Le trailer d’Avengers: Doomsday signe un démarrage record pour Disney et dépasse GTA 6. Mais chez Marvel, un héros reste intouchable.

En bref 500 millions de vues en 24 heures

GTA 6 dépassé, pas Spider-Man

Marvel mise plus que jamais sur ses gros noms

500 millions. En 24 heures. Pour Avengers: Doomsday, c’est assez pour rappeler une chose simple, qu’on avait parfois tendance à oublier ces dernières années, la marque Avengers pèse encore très lourd.

Un record qui remet Avengers au centre du jeu

D’après le compte Global Box Office sur X, le premier trailer d’Avengers: Doomsday a cumulé 500 millions de vues sur sa première journée. Cela en fait le meilleur lancement de trailer jamais vu pour un film de Disney, devant Deadpool et Wolverine.

Et ce n’est pas juste un record maison. Le trailer fait aussi mieux que Grand Theft Auto VI, qui pointait à 475 millions de vues sur la même fenêtre. Résultat, Avengers: Doomsday signe le deuxième plus gros démarrage de tous les temps pour un trailer.

Ce score a quelque chose d’intéressant. Le Marvel Cinematic Universe n’est plus dans l’état de grâce de l’époque Infinity War et Endgame, mais l’envie de voir un gros rassemblement de héros, avec Doctor Doom au centre, reste visiblement intacte.

Le vrai patron, encore et toujours, c’est Spider-Man

Il y a quand même une limite à ce triomphe. Le seul trailer à avoir fait mieux sur 24 heures reste celui de Spider-Man: Brand New Day.

Même constat côté billetterie. Avengers: Doomsday occupe la troisième place des meilleures préventes de l’ère post-pandémie. Devant lui, on retrouve Spider-Man: No Way Home et, encore, Spider-Man: Brand New Day.

Bon, ce n’est pas une surprise totale. Depuis des années, Spider-Man traverse les modes du box-office comme si de rien n’était. Là où certains films de super-héros plus secondaires peinent à exister, lui continue d’attirer le grand public presque mécaniquement. On comprend pourquoi Sony veut prolonger son partenariat avec Marvel Studios.

Ce que ces chiffres disent du futur de Marvel

Pour Marvel Studios, ce démarrage tombe bien. Le parcours vers Avengers: Doomsday n’a pas été linéaire, et le studio a besoin d’un vrai événement pour remettre sa branche cinéma sur des rails plus solides.

Les signaux sont bons, clairement. Les billets se vendent déjà très bien alors que la sortie est encore dans cinq mois. Le vrai test viendra plus tard, sur la tenue du film en salles, mais un démarrage en bonne santé paraît très probable.

Et il y a encore de la marge. Un nouveau trailer sortira sans doute plus près de la sortie, après le panel Hall H du San Diego Comic-Con, où Avengers: Doomsday devrait être au centre des annonces. Le public aura aussi vu la scène post-générique de Spider-Man: Brand New Day, censée préparer le terrain.

En creux, Marvel semble surtout recevoir un message assez net. Après la contre-performance de Thunderbolts*, les valeurs sûres reprennent la main. Un nouveau film Avengers est prévu pour 2027, un reboot des X-Men est dans les tuyaux, tout comme Black Panther 3. Dans un marché moins indulgent, les gros noms redeviennent la priorité.