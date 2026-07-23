Jumpers déçoit, et Pixar doute de plus en plus de ses films originaux

Le recul de Hoppers au box-office confirme un vrai problème chez Pixar. Les suites cartonnent toujours, mais les créations originales peinent à remplir les salles.

En bref Jumpers (Hoppers) n’a pas encore vraiment rentabilisé son coût

Chez Pixar, les suites dominent largement les originaux

Disney+ a changé les habitudes du public

Le problème, chez Pixar, n’est plus créatif. Il est économique. Avec environ 358 millions d’euros de recettes mondiales (389,5 millions de dollars) pour un budget de production estimé à environ 138 millions d’euros (150 millions de dollars), Hoppers reste juste sous le seuil de rentabilité. Et selon The Wrap, cette performance trop courte fait partie des éléments qui éclairent la nouvelle vague de licenciements au sein du studio.

Un score trop juste pour rassurer

Sur le papier, Hoppers n’avait pourtant rien d’un accident annoncé. Le film avait signé le meilleur démarrage domestique pour un long-métrage d’animation original depuis Coco en 2017, avec environ 42 millions d’euros (45,3 millions de dollars) sur son premier week-end. Les critiques, elles aussi, avaient plutôt suivi, saluant son style marqué et ce mélange de cœur et d’humour que Pixar sait encore produire quand il se met vraiment en danger.

Mais une bonne ouverture ne fait pas une carrière. Le film était placé début mars, donc loin du rouleau compresseur de l’été et à distance du film Super Mario Galaxy. Résultat, des jambes trop courtes au box-office. Pas de flop total, pas de triomphe non plus. Et pour un studio de cette taille, cet entre-deux devient vite un souci.

Les suites tirent la caisse, pas les idées neuves

C’est là que le contraste fait mal. L’an dernier, Elio s’est arrêté à environ 142 millions d’euros (154,2 millions de dollars) dans le monde. Avant lui, Elemental avait démarré mollement, autour de 27 millions d’euros (29,6 millions de dollars) aux États-Unis, avant de remonter grâce au bouche-à-oreille pour finir à environ 457 millions d’euros (496,4 millions de dollars). Correct, quand même. Mais pas au niveau des grands standards maison.

En face, les suites roulent sur tout. Inside Out 2 a terminé 2024 en tête du box-office mondial avec environ 1,56 milliard d’euros (1,698 milliard de dollars). Et Toy Story 5 est lancé sur la même logique. En gros, le public continue de sortir pour des univers qu’il connaît déjà. Pour les originaux, l’élan n’est plus le même.

Le réflexe Disney+ a changé le public

Il y a sans doute une explication simple, et elle remonte à la pandémie. Pendant cette période, Disney a envoyé trois films originaux de Pixar directement sur Disney+, sans surcoût. Le message implicite était limpide, un nouveau Pixar peut se regarder à la maison.

Depuis, le public trie davantage. Pour une suite, les parents savent où ils mettent les pieds, donc la sortie salle reste un achat rassurant. Pour une idée neuve, l’attente devient plus facile. On verra plus tard, sur la plateforme.

Ce que Disney pourrait en déduire

C’est le vrai enjeu. Si les films originaux de Pixar continuent à sous-performer, Disney pourrait logiquement privilégier les paris les plus sûrs. Or le studio a bâti sa réputation sur l’inverse, prendre un concept improbable et le rendre universel.

Pour l’instant, l’équilibre tient encore. Incredibles 3 et Coco 2 avancent, mais Ono Ghost Market et la première comédie musicale du studio aussi. Tout se jouera peut-être avec Gatto, attendu au printemps prochain. S’il déçoit à son tour, les originaux de Pixar pourraient devenir plus rares. Et là, ce ne serait pas seulement un problème de box-office, mais un changement de ligne pour tout le cinéma d’animation grand public.