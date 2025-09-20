Le flop de science-fiction à 154 M$ de Pixar explose sur les plateformes, relançant un problème persistant

Le dernier film de science-fiction de Pixar, qui a coûté 154 millions de dollars et n’a pas rencontré le succès escompté en salles, connaît un regain d’intérêt fulgurant sur les plateformes de streaming, prolongeant une tendance problématique observée depuis cinq ans.

Tl;dr Les succès de Pixar au cinéma déclinent.

Les sorties sur Disney+ modifient les habitudes du public.

Pixar doit réinventer sa stratégie de diffusion.

Un virage délicat pour le modèle Pixar

L’époque où chaque sortie estampillée Pixar était synonyme de triomphe en salles semble bel et bien révolue. L’échec cuisant d’Elio, qui a enregistré le pire démarrage de l’histoire du studio lors de sa sortie en juin, l’illustre sans ambiguïté. Pourtant, loin d’être totalement boudé, le film connaît une seconde vie sur la plateforme Disney+, où il s’est rapidement hissé en tête des visionnages, dépassant même le remake live-action de Lilo & Stitch. Cette dynamique interroge : la popularité persiste, mais les habitudes ont changé.

Le streaming bouleverse l’équilibre

Difficile de ne pas remonter à la pandémie pour comprendre ce basculement. Pendant cette période charnière, trois films majeurs — Soul, Luca et Turning Red — ont directement été proposés sur Disney+, gratuitement pour les abonnés. Les familles y ont pris goût : plus besoin d’aller au cinéma pour découvrir les dernières créations du studio. Aujourd’hui encore, ce réflexe reste ancré. Alors que d’autres films destinés au jeune public comme A Minecraft Movie cartonnent en salles, seuls les blockbusters issus de licences existantes semblent tirer leur épingle du jeu côté Pixar — à l’image du phénomène Inside Out 2, qui a franchi le cap du milliard de dollars.

Un avenir incertain pour les créations originales

La tendance n’est pas sans conséquences pour la stratégie de la maison mère, Disney. Entre suites rassurantes comme les futurs Toy Story 5 ou The Incredibles 3, et paris sur des histoires inédites — tels que Hoppers attendu en mars ou le mystérieux Gatto, aventure féline à Venise — l’équilibre est fragile. Un succès massif suivi d’un flop retentissant envoie un signal clair : la prise de risque devient difficile à justifier si elle ne rencontre pas son public.

À ce stade, plusieurs pistes émergent afin d’inverser la tendance :

Sélectionner des périodes moins concurrentielles pour lancer les nouveautés.

Distinguer davantage entre sorties salles et exclusivités streaming.

Miser sur la force des suites tout en revalorisant l’originalité.

Nouvelles fenêtres, nouveaux espoirs ?

Le cas d’Hoppers, prévu face à peu d’adversaires directs début mars, sera particulièrement scruté. Peut-être faudra-t-il réserver l’été aux franchises éprouvées et offrir aux créations originales un terrain moins encombré. Car si la magie Pixar demeure intacte chez bon nombre de spectateurs, elle doit désormais s’accommoder d’un nouveau rapport au cinéma – plus domestique qu’autrefois. Difficile, dès lors, d’imaginer un retour au modèle passé sans une remise à plat profonde des stratégies de diffusion et des attentes du public.