Le prochain méchant de The Batman 2 promet de résoudre une critique majeure des films DC

Le prochain film consacré à Batman introduira un nouveau méchant, une décision qui pourrait répondre à une critique récurrente des amateurs de films DC : le traitement des antagonistes. Ce choix suscite déjà l'intérêt autour de cette suite très attendue.

Tl;dr Le prochain film se centrera sur Bruce Wayne.

Matt Reeves cherche un antagoniste inédit.

La rumeur Hush nourrit de vifs débats chez les fans.

Un retour à l’essentiel pour Batman

Alors que The Batman Part II s’apprête à entrer en production, le réalisateur Matt Reeves entend bien recentrer la saga sur son protagoniste : Bruce Wayne. Depuis ses débuts au cinéma, l’univers du Chevalier noir est peuplé d’une galerie de vilains aussi célèbres que fascinants – du Joker au Sphinx, sans oublier le Pingouin ou Double-Face. Cette richesse, si elle offre une infinité de choix aux scénaristes, a parfois tendance à éclipser le héros lui-même, reléguant sa psychologie au second plan face à des adversaires au charisme redoutable.

L’art difficile du bon antagoniste

Récemment interrogé sur le tapis rouge des Emmy Awards par Josh Horowitz, Matt Reeves a laissé entendre que l’enjeu principal du prochain volet serait d’« explorer encore plus loin la personnalité de Bruce Wayne ». Selon lui, il s’agit d’éviter ce travers déjà observé dans les adaptations passées : « Une fois l’histoire des origines racontée, on finit par se focaliser sur les ennemis et leur évolution, perdant de vue le cœur même du récit. » Son objectif reste donc limpide : préserver Robert Pattinson – et donc Bruce – au centre du projet.

Des rumeurs qui attisent la curiosité

Pour nourrir cette ambition, tout porte à croire que Reeves pourrait miser sur un adversaire inédit dans la saga cinématographique. La rumeur enfle autour de la possible apparition de Hush, alias Thomas Elliot – un ami d’enfance de Bruce rongé par une profonde rancœur envers la famille Wayne. Un choix qui ferait sens dans l’univers plus réaliste instauré depuis le premier opus. Interrogé récemment, le codirecteur de DC Studios, James Gunn, n’a ni confirmé ni infirmé cette piste : « Tout ce qui circule actuellement n’est qu’une supposition ou une invention. »

D’ailleurs, certains observateurs s’amusent à imaginer différents scénarios dans lesquels Hush pourrait s’allier avec d’autres figures emblématiques comme le Pingouin pour faire basculer Gotham dans le chaos – une dynamique qui offrirait une profondeur nouvelle au récit.

Bientôt des révélations ?

La patience sera donc de mise pour les fans avides d’informations précises. Le casting devrait débuter cet automne avant un tournage prévu au printemps prochain. Peut-être apprendrons-nous alors qui incarnera ce nouveau visage du mal à Gotham City ? Une chose est certaine : dévoiler l’identité du méchant en amont permettrait d’anticiper fuites et indiscrétions qui accompagnent souvent les superproductions hollywoodiennes.