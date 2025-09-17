Matt Reeves, réalisateur de The Batman, fait une annonce officielle pour la saison 2 de The Penguin

La série The Penguin, spin-off de l’univers de The Batman, connaît une nouvelle avancée confirmée par Matt Reeves, le réalisateur du film. Cette mise à jour officielle vient rassurer les fans sur la progression de la saison 2.

Tl;dr Saison 2 de The Penguin en discussion avancée.

en discussion avancée. Succès critique et neuf Emmy Awards renforcent la série.

Aucune date avant 2027, après The Batman: Part II.

Une reconnaissance critique qui change tout

La trajectoire de The Penguin, spin-off consacré au gangster Oswald Cobb incarné par Colin Farrell, force l’admiration. D’abord attendue avec une curiosité teintée d’incertitude, la série a connu un véritable raz-de-marée lors des récents Emmy Awards. Neuf trophées sont venus saluer un univers sombre et une interprétation magistrale, faisant taire les derniers sceptiques. Pour les studios comme pour les décideurs d’HBO et Warner Bros. Discovery, difficile désormais d’ignorer ce succès public et critique.

L’avenir incertain… mais prometteur d’une saison 2

Au fil des semaines, la pression n’a cessé de croître autour d’une éventuelle suite. Sur le tapis rouge des Emmy, c’est le réalisateur de The Batman, Matt Reeves, qui s’est exprimé au micro de Variety : « Nous sommes en discussions. [La showrunneuse] Lauren [LeFranc] y réfléchit sérieusement, on échange beaucoup… On aime profondément cette série et ce casting incroyable. » À demi-mot, l’annonce semble imminente tant l’enthousiasme transpire chez les créatifs comme chez le public.

Un détail ne trompe pas : il aura fallu toute une synergie entre l’équipe artistique, les studios et des acteurs très sollicités pour que ce projet prenne forme. Les rumeurs se multiplient autour du retour possible de Cristin Milioti, remarquable Sofia Falcone Gigante – même si sa présence dans The Batman: Part II paraît compromise pour raisons de calendrier.

Patiemment attendre le retour du Pingouin

Si la saison 2 paraît désormais plus tangible que jamais, il va pourtant falloir s’armer de patience. Avec la sortie du prochain opus cinématographique fixée à 2027 après maints reports, il est acquis qu’aucune nouvelle aventure ne pourra voir le jour avant cette échéance. Autant dire que fans et observateurs devront faire preuve d’endurance… en attendant une annonce officielle.

En attendant cette suite potentielle, rappelons que The Penguin est actuellement disponible sur HBO Max. Une occasion idéale de (re)découvrir un univers qui n’a pas fini de faire parler de lui.