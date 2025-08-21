The Penguin : une saison 2 se profile à l’horizon

Lauren LeFranc pourrait bientôt reprendre les rênes pour une deuxième saison de la série télévisée The Penguin sur HBO.

Tl;dr The Penguin a surpris tout le monde en devenant un énorme succès sur HBO Max.

Une deuxième saison reste incertaine, mais le contrat de Lauren LeFranc avec HBO ouvre la voie à de nouvelles aventures d’Oswald Cobblepot.

La série a été largement saluée, récoltant 24 nominations aux Emmy Awards 2025, dont des distinctions pour Colin Farrell et Cristin Milioti.

Un succès inattendu pour The Penguin

Difficile d’évoquer les nouveaux visages du petit écran sans mentionner l’irrésistible ascension de The Penguin. Initialement conçue comme une série limitée, cette production dérivée de l’univers de The Batman, portée par le magnétique Colin Farrell, a rapidement bousculé les attentes. Dès sa sortie, elle s’est hissée parmi les plus gros démarrages jamais enregistrés sur HBO Max, talonnant même des géants tels que The Last of Us. Un accueil critique et public qui laisse entrevoir un avenir bien plus vaste que prévu.

Vers une saison 2 ? Entre suspense et espoirs nourris

Officiellement, aucune commande n’a encore été passée pour une deuxième saison. Pourtant, ces dernières semaines ont vu fleurir les rumeurs autour d’un éventuel retour. La principale source d’optimisme ? Le tout récent contrat signé par la créatrice Lauren LeFranc avec HBO etHBO Max. À travers sa société Acid and Tender Productions, elle bénéficiera d’un accord global de deux ans, lui permettant de piloter de nouveaux projets… dont, potentiellement, un nouvel opus des aventures d’Oswald « Oz » Cobblepot. Une nouvelle saluée par LeFranc elle-même : « Je suis ravie de poursuivre ce partenariat créatif avec HBO. Leur soutien indéfectible à mon travail sur The Penguin est inestimable. »

Une reconnaissance exceptionnelle aux Emmy Awards

Preuve supplémentaire du phénomène, la série n’a pas seulement séduit le public. Avec pas moins de 24 nominations aux Emmy Awards 2025, dont celles de Meilleure mini-série et des distinctions majeures pour ses interprètes — Colin Farrell, Cristin Milioti, et Deirdre O’Connell —, elle établit un nouveau record pour ce rendez-vous incontournable.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient se replonger dans l’ambiance sombre et nuancée du Gotham imaginé par Matt Reeves, il est toujours possible de retrouver la première saison sur HBO Max.

L’histoire du Pingouin reste à découvrir

Alors que le réalisateur Matt Reeves concentre actuellement ses efforts sur la préparation de The Batman 2, l’agenda pourrait retarder la suite tant attendue. Les discussions sont engagées entre Reeves et LeFranc ; cependant, tout laisse à penser qu’aucune nouvelle aventure ne verra le jour avant la sortie du prochain film consacré au Chevalier Noir. Les fans devront donc s’armer de patience mais peuvent espérer que l’histoire du Pingouin n’a pas encore livré tous ses secrets.