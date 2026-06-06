Ces 4 acteurs ont joué Superman et Spider-Man, un croisement rare

Ils ne sont que quatre à avoir incarné à la fois Superman et Spider-Man. Un détail de casting en apparence, mais révélateur du poids de l’animation et du jeu vidéo.

En bref Quatre acteurs ont joué les deux héros

L’animation et le jeu rendent ce croisement possible

Nicolas Cage est le cas le plus fourni

Il y a des castings qu’on remarque tout de suite. Et puis il y a ceux qui passent sous le radar. Jouer Superman et Spider-Man, pourtant, relève presque de l’exception tant ces deux figures collent à la peau des acteurs qui les incarnent.

Depuis 1938 pour l’homme d’acier et 1962 pour l’homme-araignée, les deux personnages ont fixé deux visions du super-héros. L’un a posé le modèle, l’autre l’a fissuré avec plus d’angoisse, de deuils et de problèmes très terre à terre. On pense vite à Christopher Reeve, Henry Cavill, David Corenswet, ou côté Peter Parker à Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Mais le croisement entre les deux rôles existe ailleurs.

Un pont discret entre Marvel et DC

Ce n’est pas vraiment le cinéma live qui a permis ce doublon. Le terrain de jeu, ici, c’est surtout l’animation et le jeu vidéo, là où l’apparence pèse moins que la voix, et où un directeur de casting peut chercher une interprétation plutôt qu’un visage.

Résultat, seulement quatre noms émergent. Et ce sont souvent des parcours que vous n’aviez pas forcément reliés entre eux.

Jack Quaid et Troy Baker, les passerelles les moins visibles

Chez Jack Quaid, le détour passe d’abord par Spider-Man: Across the Spider-Verse. Il y prête sa voix au Peter Parker de la Terre-65, celui qui devient expérimentalement le Lizard avant de mourir des mains de Gwen Stacy, jouée par Hailee Steinfeld. La même année, Adult Swim lance My Adventures with Superman, où Quaid incarne un jeune Clark Kent, reporter encore en apprentissage de sa double identité et de sa relation avec Lois Lane. La tonalité plus chaleureuse de la série a assez bien pris pour donner naissance à un spin-off, My Adventures with Green Lantern.

Le cas de Troy Baker est encore plus discret. Connu pour Joel Miller dans The Last of Us ou Two-Face dans les jeux Batman: Arkham, il a incarné une variante western de Spider-Man dans l’arc Return to the Spider-Verse de Ultimate Spider-Man, diffusé sur Disney XD entre 2012 et 2017. Son Superman, lui, vient du jeu Infinite Crisis, sorti en 2014 chez Turbine.

Yuri Lowenthal, la version la plus installée de Peter Parker

Avant d’être la voix du Peter Parker d’Insomniac Games, Yuri Lowenthal avait déjà joué Clark Kent dans Legion of Super Heroes. La série de Warner Bros. Animation, diffusée sur The CW entre 2006 et 2008, suivait un jeune Superman projeté au 31e siècle aux côtés d’une équipe d’ados surpuissants.

Plus d’une décennie après, Lowenthal devient le Spider-Man de la série Marvel’s Spider-Man, du jeu PlayStation 4 de 2018 à Spider-Man: Miles Morales, puis à la suite de 2023. Il reprend même ce rôle dans Across the Spider-Verse, le temps d’un caméo.

Nicolas Cage, le cas à part qui touche à tout

Et puis il y a Nicolas Cage. Son histoire avec Superman commence par le film avorté Superman Lives de Tim Burton, resté célèbre sans même avoir été tourné. Il enchaîne ensuite avec la voix de Superman dans Teen Titans Go! To the Movies, puis avec une apparition live-action dans The Flash d’Andy Muschietti, où il incarne une version venue d’une autre ligne temporelle.

Côté Spider-Man, son parcours est encore plus solide. Il joue Spider-Man Noir dans Spider-Man: Into the Spider-Verse, puis prolonge cette branche avec Spider-Noir, série live-action de Prime Video où il interprète Ben Reilly, ancien super-héros reconverti en détective privé dans le New York des années 1930. Clairement, si un acteur relie vraiment Marvel et DC, c’est lui. Et ça dit quelque chose d’assez simple sur l’époque, les frontières entre franchises comptent moins que les formats qui les font vivre.