Pourquoi vos personnages préférés n’apparaîtront pas dans Your Friendly Neighborhood Spider-Man ?

Découvrez pourquoi certains héros emblématiques de la franchise Spider-Man manquent à l'appel dans la nouvelle série animée de Marvel.

Tl;dr Your Friendly Neighborhood Spider-Man se déroule dans un univers où Peter Parker n’a jamais rencontré MJ et Ned.

Norman Osborn, et non Tony Stark, devient le mentor de Peter Parker dans cette version de l’histoire.

La série animée présente un nouveau casting incluant Nico Minoru et des méchants classiques de Spider-Man.

Spider-Man revisité : une nouvelle aventure multivers

La dernière série animée de Marvel, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, prend une direction inattendue en éliminant les personnages les plus aimés de l’histoire de Peter Parker. En effet, dans cette version, les fans remarqueront l’absence des visages familiers que sont MJ et Ned, des éléments centraux des films Spider-Man de Tom Holland.

Un mentor inattendu : Norman Osborn

La raison de ce changement radical réside dans une décision narrative cruciale : Norman Osborn, et non Tony Stark, devient le mentor de Peter Parker. Ainsi, ce qui était initialement prévu comme un prequel de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) se transforme en une aventure ambitieuse s’étendant sur plusieurs univers.

Un nouveau casting

La série présente désormais un casting de soutien renouvelé, avec notamment Nico Minoru. Nico, la fille de sorciers noirs, apporte ses propres capacités magiques au monde de Spider-Man. Par ailleurs, la refonte de l’histoire a permis d’inclure des méchants classiques de Spider-Man, qui n’auraient pas trouvé leur place dans la continuité stricte du MCU.

Des visages familiers… et d’autres moins

Les fans de la série verront des visages familiers, comme Chameleon, Scorpion, Speed Demon ou Butane. La série, composée de 10 épisodes, met en vedette une distribution impressionnante, dont Hudson Thames en tant que Peter Parker et Colman Domingo en tant que Norman Osborn. Charlie Cox reprendra son rôle de Daredevil, rejoignant d’autres personnages de Marvel comme Doctor Strange.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man sera disponible à partir du 29 janvier 2025 sur Disney+.