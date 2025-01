2025 : Marvel Studios promet des « tonalités différentes » pour l’univers cinématographique Marvel

Un cadre exécutif de Marvel Studios évoque des "tonalités différentes" pour la série de films MCU de 2025, soulignant que Marvel ne se limite pas à un seul genre.

En 2025, six nouvelles séries et trois films sont prévus.

Des héros tels que Spider-Man, Daredevil et le Fantastic Four seront mis en avant.

Marvel Studios : Un avenir prometteur

Alors même que les super-héros semblent connaître une certaine lassitude auprès du public, Marvel Studios ne semble pas prêt à ralentir. En effet, l’année 2024 a vu le studio s’aventurer sur des terrains plus mûrs avec des productions comme Echo et Deadpool & Wolverine, ce dernier étant devenu le film classé R le plus rentable de l’histoire.

Une diversité de genres

Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, Brad Winderbaum, responsable du streaming, de la télévision et de l’animation chez Marvel Studios, explique que le studio souhaite reproduire la diversité de genres présente dans les bandes dessinées Marvel. Il parle de la grande variété de livres disponibles pour lui lorsqu’il était enfant, allant de la fantasy avec Thor à la soap opera avec X-Men, en passant par les aventures avec Les Vengeurs et Iron Man.

Un calendrier chargé pour 2025

En 2025, malgré les déclarations du PDG de Disney, Bob Iger, souhaitant limiter la production Marvel à deux séries et trois films par an, Marvel Studios prévoit de sortir six séries (animées et en live-action) et trois films en live-action. Parmi les sorties attendues, on compte notamment Your Friendly Neighborhood Spider-Man, première série animée de Marvel Studios sur Spider-Man, ou encore Daredevil: Born Again, série live-action qui marquera le retour de l’univers Marvel à un contenu plus mature.

Les films à venir ne sont pas en reste, avec Captain America: Brave New World en février, Thunderbolts* en mai, et enfin The Fantastic Four: First Steps en juillet, qui marquera l’arrivée de la célèbre équipe de super-héros au sein de l’univers cinématographique Marvel.

Il ne fait aucun doute que l’année 2025 sera riche en nouveautés pour les fans de l’univers Marvel.