Série Daredevil de Disney : sortie prévue le 4 mars 2025

La sortie du film "Daredevil : Born Again", avec Charlie Cox en tête d'affiche, était initialement prévue pour 2024.

Tl;dr Daredevil: Born Again sera lancé sur Disney+ le 4 Mars 2025.

Le show entre dans le canon Marvel, contrairement aux séries précédentes sur Netflix.

L’original Daredevil sur Netflix était populaire mais coûteux à produire.

Le retour tant attendu de Daredevil

Il semblerait que ce soit une éternité depuis l’annulation de la série Daredevil de Netflix (en 2018 pour être précis), mais le super-héros/avocat de Hell’s Kitchen est enfin de retour. Marvel Studios a annoncé que Daredevil: Born Again fera son apparition sur Disney+ le 4 Mars 2025, un peu plus tard que promis en 2022.

Une nouvelle ère pour Daredevil

L’annonce a été faite lors d’un panel de la New York Comic Con, avec la présence des stars revenantes Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil) et Vincent D’Onofrio (Kingpin). Born Again a été initialement annoncé en 2022 comme une commande de deux saisons de 18 épisodes, avec des personnages revenants, de nouveaux visages et une Vanessa Fisk (la femme de Kingpin) recastée.

Daredevil intègre le canon Marvel

Le producteur exécutif Brad Winderbaum a déclaré plus tôt cette année que la série ferait partie du « sacred timeline » du canon Marvel. Ceci est notable car Daredevil et les autres séries Marvel Television sur Netflix (Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist) étaient toujours gardées séparées de l’Univers Cinématographique Marvel principal.

Le parcours de Daredevil

Le Daredevil de Charlie Cox a fait des apparitions sporadiques depuis l’annulation de la série, apparaissant le plus récemment dans la série Echo des Marvel Studios et attrapant une brique dans Spider-Man: No Way Home. Le Daredevil original sur Netflix était bien aimé par les critiques et le public, donc son annulation a été une petite surprise. Cependant, cela semblait inévitable une fois le service de streaming Disney+ lancé, d’autant plus que la série n’a pas généré une audience massive pour Netflix et coûtait une fortune à produire.