Deadpool & Wolverine : Nouveau Record et Grand Succès au Box Office

Deadpool & Wolverine renverse un autre record majeur au box-office, une nouvelle étape franchie !

Tl;dr Deadpool & Wolverine bat des records après son lancement en streaming.

Le film a une très bonne réception avec une note de 94% sur Rotten Tomatoes.

Il prouve que la fatigue des super-héros est un mythe.

Un succès retentissant pour Deadpool & Wolverine

Après quelques échecs, l’univers cinématographique Marvel (MCU) revient en force avec son dernier film, Deadpool & Wolverine. Porté par Ryan Reynolds et Hugh Jackman, ce film a non seulement battu plusieurs records au box-office, mais a également réalisé un lancement impressionnant sur les plateformes de streaming, générant plus de 1,3 milliard de dollars à l’échelle mondiale.

Un record de visionnage à domicile

Lancé le 1er octobre sur les plateformes numériques, Deadpool & Wolverine a déjà brisé les records de visionnage à domicile. Il a réalisé la meilleure vente de la première semaine pour un film classé R sur les plateformes numériques domestiques. Ces résultats témoignent de la popularité durable du film auprès du public.

Un engouement qui ne se dément pas

Le score d’audience de 94% sur Rotten Tomatoes, la note de 7.8/10 sur IMDB et le A de CinemaScore témoignent de l’enthousiasme du public pour Deadpool & Wolverine. Il est peu probable que la majorité des personnes qui louent ou achètent le film soient des spectateurs de première heure. En effet, ceux qui ne l’ont pas encore vu attendent probablement sa sortie sur Disney+. Cependant, les personnes qui ont apprécié le film achètent des copies numériques, ce qui a contribué à son record de la première semaine en numérique.

Le renouveau de l’univers Marvel

Deadpool & Wolverine prouve que l’univers Marvel n’est pas encore fini. Alors que le public avait montré son mécontentement en 2023 en se détournant de Ant-Man and the Wasp: Quantumania et de The Marvels, ce film a su redonner espoir aux fans de MCU. Il a également démontré que la « fatigue des super-héros » évoquée par certains n’est qu’un mythe.