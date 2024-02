MCU : The Marvels 2 alias Captain Marvel 3 ?

The Marvels pourrait préparer le terrain pour une future suite du MCU avec ses trois protagonistes principaux. Cela pourrait d'ailleurs prendre la forme d'un troisième volet de Captain Marvel.

The Marvels : un aperçu du futur de l’univers cinématographique Marvel

Des indices semés au travers du film The Marvels laissent présager une troisième partie pour la trilogie de Carol Danvers dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Pour la première fois, ce film réunit Carol Danvers, Kamala Khan et Monica Rambeau, explorant une nouvelle facette cosmique du MCU, révélant ce qui est advenu des Kree depuis leur dernière rencontre avec Captain Marvel il y a trois décennies. Le film jette les bases d’une nouvelle équipe de super-héros du MCU, ce qui donne à penser que The Marvels pourrait introduire de nouvelles histoires, notamment à travers une suite directe.

Carol Danvers, un personnage en devenir

Le film Captain Marvel de 2019 a introduit l’un des personnages les plus puissants du MCU et dévoilé la véritable origine de l’Initiative Avengers de Nick Fury. Cependant, le parcours de Carol Danvers dans le MCU n’a pas été pleinement développé depuis, son personnage n’apparaissant que brièvement dans Avengers: Endgame. Aujourd’hui, Captain Marvel partage l’écran avec deux héros aux capacités similaires dans The Marvels, ce qui suggère que son histoire à l’écran ne fait que commencer.

Les héros de The Marvels de retour prochainement ?

En novembre 2023, aucun film ou série du MCU n’inclut explicitement les héros principaux de The Marvels dans sa distribution, mais il est probable qu’ils reviennent plus tôt, éventuellement lors d’un événement croisé comme Avengers: The Kang Dynasty ou Avengers: Secret Wars. Cela ne signifie pas pour autant que The Marvels 2 ou Captain Marvel 3 ne peuvent pas être annoncés à un moment donné. En effet, Captain Marvel est un personnage clé du MCU qui peut être la vedette de sa propre trilogie.