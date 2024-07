Deadpool & Wolverine surpasse les recettes mondiales de 23 films Marvel en cinq jours

Réalisé par Shawn Levy, le film Deadpool & Wolverine suscite un immense engouement grâce à la réunion de deux personnages iconiques aux styles contrastés : l'humour irrévérencieux et méta de Deadpool se mêle à la nature sombre et brutale de Wolverine. Leur dynamique explosive et leurs interactions proposent un mélange unique d'action intense et de comédie, captivant à la fois les fans de longue date et les nouveaux spectateurs.

Tl;dr Deadpool & Wolverine a explosé les records au box-office.

Il surpasse le total mondial de six films du MCU.

Deadpool & Wolverine a réalisé le plus grand week-end d’ouverture de 2024.

Il est prévu que le film rapporte entre 1,095 et 1,534 milliards de dollars.

Un succès foudroyant pour Deadpool & Wolverine

Dès son week-end d’ouverture, Deadpool & Wolverine, avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman reprenant leurs rôles respectifs, a créé l’événement. Le film a généré un engouement sans précédent, se positionnant comme un véritable trésor pour l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Des records battus au box-office

Selon Variety, le film de Shawn Levy a réalisé un incroyable chiffre d’affaires de 205 millions de dollars lors de son premier week-end aux États-Unis, établissant ainsi un nouveau record pour un film classé R. En outre, le film a généré à ce jour pas moins de 438,3 millions de dollars à l’échelle mondiale, un chiffre impressionnant qui le place dans une catégorie à part. Pour vous donner une idée, ce montant dépasse le total mondial de six films du MCU, dont Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ainsi que 17 autres films Marvel.

Un avenir prometteur

Le succès de Deadpool & Wolverine ne semble pas prêt de s’arrêter. En effet, le film a réussi à décrocher le plus grand week-end d’ouverture de 2024, dépassant ainsi les 155 millions de dollars du film Vice-versa 2. Par ailleurs, le film a obtenu un « A » au CinemaScore et un score d’approbation de 97% sur Rotten Tomatoes. Ces chiffres laissent présager un succès continu pour le film.

Des projections optimistes

En se basant sur les performances passées des films Marvel, il est raisonnable de s’attendre à ce que Deadpool & Wolverine génère entre 2,5 et 3,5 fois son chiffre d’ouverture. Cela donnerait un total mondial final estimé entre 1,095 et 1,534 milliard de dollars.