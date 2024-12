Sony met fin au Spider-Man Universe

Les anti-héros de Spider-Man n’ont plus d’avenir chez Sony.

Une tentative ambitieuse mais coûteuse

Sony avait de grandes ambitions en lançant un univers cinématographique basé sur les ennemis emblématiques de Spider-Man. Depuis 2018, des films comme Venom, Morbius, Kraven the Hunter et Madame Web avaient pour objectif de concurrencer des franchises comme le Marvel Cinematic Universe. Cependant, l’absence de Spider-Man, figure centrale, a rendu le projet difficile à vendre. Avec plus de 465 millions de dollars dépensés en production et des recettes en déclin, l’entreprise s’est révélée être un gouffre financier. Cet échec montre les limites de l’exploitation de personnages secondaires sans une narration solide pour les soutenir.

La qualité des films du Spider-Man Universe

L’un des problèmes majeurs de cet univers réside dans la qualité des films du Spider-Man Universe. Un insider a confié à The Wrap que le principal défaut de ces projets est leur exécution médiocre. Critiqués pour leurs scénarios bancals et un manque de vision cohérente, ces films n’ont pas su séduire le public. Morbius, en particulier, a été moqué sur les réseaux sociaux pour ses défauts flagrants. Même Kraven the Hunter souffre d’une anticipation mitigée. Avec une ouverture projetée à seulement 20 millions de dollars, le film est loin de compenser ses 110 millions de budget initial.

La fin d’un univers partagé

Sony semble désormais prêt à tourner la page sur son univers Spider-Man sans Spider-Man. L’échec de cette initiative illustre les défis de construire une franchise autour de personnages secondaires sans un ancrage solide. Tandis que Marvel Studios a réussi grâce à une vision globale et un soin méticuleux porté à chaque film, Sony n’a pas su reproduire cette alchimie avec le Spider-Man Universe. Le réalisateur de Kraven the Hunter, J.C. Chandor, évoquait encore récemment l’envie de tourner une suite, mais les résultats prévus pour le premier film rendent ce projet improbable.

Un nouveau départ pour Sony et Spider-Man

Malgré ces échecs, Sony conserve quelques cartes maîtresses. Le studio prévoit de se concentrer sur des projets plus prometteurs comme le quatrième film Spider-Man avec Tom Holland, qui reste une valeur sûre auprès des fans. De plus, les films d’animation Spider-Verse ont reçu un accueil critique et public unanime, ouvrant la voie à d’autres explorations de cet univers. Enfin, une série télévisée Spider-Noir avec Nicolas Cage est en développement, laissant entrevoir un avenir plus ciblé et potentiellement plus réussi pour Sony.