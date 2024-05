Nicolas Cage va reprendre le rôle de Spider-Man Noir pour une série

La série télévisée Noir mettra en scène le comédien américain Nicolas Cage dans la peau de Spider-Man Noir.

Tl;dr Nicolas Cage sera Spider-Man Noir dans une série télévisée Marvel.

Il a été confirmé après des pourparlers avec Amazon Prime Video et MGM+.

La série Noir est officiellement annoncée.

Nicolas Cage est l’acteur principal.

Nicolas Cage, le nouveau visage de Spider-Man Noir

La toile de l’univers Marvel s’étend encore une fois ! L’acteur Nicolas Cage, connu pour son rôle dans Spider-Verse, vient d’être officiellement confirmé pour interpréter le personnage de Spider-Man Noir dans une série télévisée à venir.

Un accord enfin scellé avec Amazon Prime Video et MGM+

Après des pourparlers préalablement confirmés avec Amazon Prime Video et MGM+, un accord a finalement été conclu. Le studio a révélé que Nicolas Cage est officiellement prêt à tenir la vedette de la série Marvel. Vernon Sanders, responsable des programmes télévisés chez Amazon MGM Studios, a déclaré :

L’expansion de l’univers Marvel avec Noir est une opportunité unique et spéciale et nous sommes honorés de proposer cette série à nos clients mondiaux d’Amazon Prime Video. Le très talentueux Nicolas Cage est le choix idéal pour notre nouveau super-héros ainsi que l’équipe de production accomplie avec Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal. De même pour l’incroyable équipe de Sony Pictures Television qui se consacrent à l’expansion de cette franchise de la manière la plus authentique qui soit.

Une série Spider-Man Noir en préparation

Noir raconte l’histoire d’un détective privé vieillissant et malchanceux dans le New York des années 1930, qui est forcé de faire face à sa vie passée en tant que seul et unique super-héros de la ville.

Le réalisateur Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve), lauréat d’un Emmy Award, réalisera et produira les deux premiers épisodes. Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) et Steve Lightfoot (Marvel’s The Punisher, Shantaram) seront co-showrunners et producteurs exécutifs.