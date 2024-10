Tout ce qu’on sait sur l’éventuel Venom 4

Avec la sortie de Venom: The Last Dance, de nombreux fans se demandent si cette aventure marquera la fin des escapades du symbiote. Bien que ce film soit présenté comme le dernier opus de la trilogie, des indices laissent entrevoir un possible quatrième film.

Tl;dr Le dernier opus de la trilogie Venom, Venom : The Last Dance, ouvre la question d’un éventuel Venom 4.

Malgré la fin de la saga de Tom Hardy, il reste des plans possibles pour le personnage de Venom dans l’univers de Sony.

Un quatrième film Venom n’est pas confirmé, mais l’introduction du personnage Knull pourrait mener à de nouvelles histoires.

Pas de plans officiels pour Venom 4

Pour l’instant, la production n’a pas communiqué de plans formels concernant un quatrième film. Néanmoins, des déclarations du réalisateur Kelly Marcel ont suscité des rumeurs sur l’introduction d’autres personnages emblématiques de l’univers Marvel, notamment Knull, le dieu des symbiotes. Cette potentielle direction pourrait ouvrir la voie à de nouvelles intrigues passionnantes et enrichir l’univers de Venom.

Le futur incertain de Venom

Tom Hardy, qui interprète le rôle d’Eddie Brock, a souvent exprimé son profond attachement à ce personnage complexe. Dans diverses interviews, il a évoqué son désir de voir Eddie se confronter à Spider-Man, ce qui pourrait constituer une dynamique intéressante pour une suite. Son engagement envers le personnage est clair, et il ne cache pas son enthousiasme à l’idée de reprendre le rôle si l’occasion se présente. Les fans de l’univers Marvel pourraient donc espérer une collaboration tant attendue entre Venom et Spider-Man, ravivant ainsi l’intérêt pour un potentiel Venom 4.

Des éléments laissés en suspens

Le film Venom: The Last Dance n’est pas avare en surprises, notamment avec sa scène post-générique intrigante. Dans celle-ci, un tube de test brisé laisse entrevoir la résurgence possible de Venom. Cet élément narratif laisse entendre que les créateurs ont l’intention d’explorer davantage les mystères entourant le symbiote. Les intrigues non résolues et les personnages inexplorés laissent une porte ouverte à un avenir palpitant pour la franchise, et les fans se demandent comment ces fils narratifs pourraient être tissés dans une suite.

La fin de Venom au cinéma ?

Bien que la confirmation d’un Venom 4 reste incertaine, l’engouement autour de la franchise est indéniable. Les retours positifs des fans et les performances solides au box-office pourraient inciter les studios à poursuivre l’histoire d’Eddie Brock et de Venom. Les promesses de nouvelles aventures et de confrontations épiques suscitent une attente palpable. Les amateurs de l’univers Marvel auront donc les yeux rivés sur les annonces futures, espérant voir Venom revenir sur grand écran dans une aventure aussi palpitante qu’inattendue.