Venom 3 : La réalisatrice évoque l’avenir de Knull au cinéma, « ce n’est que le début pour Knull »

La réalisatrice de Venom 3 dévoile les futures apparitions de Knull dans ses films : ce n'est que le début pour Knull.

Tl;dr Knull, le Dieu des Symbiotes, sera introduit dans Venom 3.

Ce n’est que le début de l’histoire de Knull dans les films Marvel.

Knull pourrait devenir un des méchants les plus importants de la Saga Multiverse.

Une introduction grandiose

Kelly Marcel, la réalisatrice et co-scénariste de Venom : The Last Dance, nous promet que le film n’est qu’une introduction au monstre connu sous le nom de Knull. Ce dernier, connu des lecteurs de bande dessinée comme le Dieu des Symbiotes, est le méchant principal de Venom 3. Cette révélation a surpris ceux qui sont familiers avec les comics, car Knull est un ennemi trop grand pour un film Venom. En effet, la menace qu’il représente est si grande que l’événement « King in Black » a uni tous les héros de Marvel (et de nombreux méchants) contre lui.

Le début d’une saga

Heureusement, Kelly Marcel a assuré à IGN que c’est seulement le commencement de l’histoire de Knull. « Le roi Noir est bien trop puissant pour n’être qu’un ‘one and done’« , observe-t-elle. « Ce film introduit Knull, mais ne fait qu’effleurer le début de son histoire. Les meilleurs méchants de films Marvel sont développés au fil du temps. Ici, Knull est la menace qui se cache derrière le danger qui teste les limites absolues du partenariat entre Eddie et Venom, mais c’est leur relation qui reste le cœur de cette histoire. »

La menace de Knull

Dans les comics, Knull est un être qui vient d’au-delà de l’aube des temps, qui s’est dédié à détruire la vie partout où il la trouve. Il est surtout connu pour avoir créé All-Black, le Necrosword, une arme conçue pour tuer les dieux. Quand Knull a finalement été libéré d’une ancienne prison dans les comics, il a plongé la planète entière dans une nuit terrible, avec les héros et les méchants s’unissant contre lui pour sauver le monde. Il est bien trop grand pour Venom 3.

Un avenir prometteur

Etant donné que Knull fait clairement partie des plans de Sony pour les films Spider-Man, il est raisonnable de penser que c’est une préparation pour Spider-Man 4. Cette version de Knull pourrait servir d’ennemi multiversel, ce qui expliquerait les rumeurs selon lesquelles Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield se réuniront à nouveau, dans une aventure multiverselle qui promet d’être un succès auprès du public.