L’univers cinématographique Marvel prépare discrètement le remplaçant de Thanos

Qui va remplacer Thanos dans le MCU ? Préparez-vous pour une nouvelle histoire iconique de Marvel subtilement mise en place...

Tl;dr Agatha pourrait remplacer Thanos comme super-vilain emblématique de MCU.

Le personnage de Rio Vidal pourrait être la personnification de la Mort.

Agatha aurait une histoire romantique avec la Mort, remplaçant ainsi Thanos dans son rôle.

Un nouveau super-vilain pour le MCU

Au cours des cinq dernières années, depuis la mort de Thanos, l’univers cinématographique Marvel (MCU) a connu de nombreux bouleversements. Malgré sa défaite, la Terre est toujours en proie aux conséquences du claquement de doigts de Thanos. De nouvelles menaces émergent, éloignant ainsi l’univers de l’ombre de Thanos. C’est notamment le cas avec le personnage d’Agatha All Along, qui s’inscrit dans une dimension mystique du MCU.

Une nouvelle dimension mystique

La série Agatha All Along explore la dimension mystique de l’univers Marvel, généralement représentée par des personnages tels que Wanda Maximoff et Doctor Strange. Un personnage clé de la série a été dévoilé, un personnage qui a été introduit pour la première fois en 2012.

Rio Vidal, la Mort personnifiée ?

La série Agatha All Along semble revisiter le personnage de Lady Death, la Mort personnifiée dans l’univers Marvel. Plusieurs indices laissent penser que le personnage de Rio Vidal, interprété par Aubrey Plaza, pourrait être la Mort. Parmi ces indices, on retiendra notamment :

Elle porte le même poignard courbé que la Mort dans le jeu de tarot de Lilia.

Elle déclare n’avoir fait que son « travail » en causant de la peine à Agatha.

Elle semble indifférente à l’attaque des Salem Seven.

Ces éléments laissent penser que la série Agatha All Along pourrait introduire un nouvel être éternel et puissant dans l’univers du MCU, à savoir la Mort.

Agatha, le nouvel amour de la Mort

De plus, la série a laissé entendre dès le premier épisode que Rio Vidal et Agatha Harkness partageaient un passé romantique. Il semble donc qu’Agatha ait pris la place de Thanos dans l’histoire d’amour avec la Mort. Cette relation promet d’être plus complexe et intéressante à suivre tout au long de la série Agatha All Along.