La MCU confirme une grande faiblesse des vampires avant même le lancement de Blade. Cela pourrait changer certaines choses dans les films et séries à venir.

Tl;dr Le film « Blade » de l’univers Marvel sortira en novembre 2025.

La nouvelle série « Agatha All Along » révèle que les sorcières sont immunisées contre les morsures de vampires.

Le film « Blade » devra clairement établir la place des vampires dans l’univers cinématographique Marvel.

Le règne des vampires dans l’univers Marvel

Les vampires ont toujours tenu une place importante dans les comics. Ces créatures surnaturelles ont été dotées d’une panoplie de mythes et de légendes qui se distinguent parfois par leur unicité dans l’univers Marvel. De véritables suceurs de sang aux marcheurs de jour comme Blade, en passant par les pseudo-vampires comme Morbius ayant modifié leur ADN, Marvel a exploré différentes facettes de ces êtres.

Les vampires dans le MCU

Jusqu’à présent, l’univers cinématographique Marvel (MCU) n’a fait que quelques références aux vampires, notamment dans la présentation spéciale de Marvel, Werewolf by Night, et plus récemment dans la série Agatha All Along. Malgré le manque de vampires, cette dernière série a révélé que les sorcières, comme le personnage de Lilia Calderu, jouée par Patti LuPone, sont immunisées contre les morsures de vampires. Ce détail important modifie considérablement la perception des vampires dans le MCU.

La lutte contre le vampirisme

Traditionnellement, une morsure de vampire est le moyen le plus sûr pour un humain de se transformer en vampire. Or, il semblerait que Lilia ait trouvé un moyen d’éviter cette transformation, très probablement grâce à ses pouvoirs de sorcière. Dans les comics, seules quelques méthodes ont été révélées pour guérir le vampirisme, comme l’utilisation d’un échantillon stérilisé du sang radioactif de Hulk ou l’Herbe en Forme de Coeur du Wakanda.

Les vampires dans le futur du MCU

Cependant, le MCU n’a pas encore défini les règles régissant les vampires. À chaque histoire mettant en scène ces créatures, le lore varie. Le film Blade aura donc la lourde tâche de clairement établir la place des vampires dans le MCU, de révéler comment ils sont restés cachés jusqu’à présent et comment ils survivent.