« Thunderbolts » : un héros surpassant Captain America s’ajoute au MCU dans la nouvelle bande-annonce

Découvrons ensemble qui sont les nouveaux venus dans la bande de marginaux de Marvel. Quels personnages intrigants s'apprêtent à faire leur entrée dans cet univers déjà si riche ?

Tl;dr La bande-annonce du film « Thunderbolts » de Marvel vient d’être dévoilée.

Florence Pugh reprend son rôle de Yelena Belova et Lewis Pullman joue un nouveau personnage, Bob.

Bob est en réalité le personnage de Sentry, avec des pouvoirs issus d’une variante du sérum du Super-Soldat.

Le film présente également d’autres personnages familiers de Marvel, dirigés par Sebastian Stan en tant que Bucky Barnes.

L’arrivée tonitruante des « Thunderbolts » de Marvel

Les fans de l’univers cinématographique Marvel (MCU) ont quelque chose à célébrer : la bande-annonce tant attendue du film « Thunderbolts » a enfin été dévoilée.

Yelena Belova et un nouveau venu

Ce trailer de trois minutes et vingt-quatre secondes révèle beaucoup de surprises. Florence Pugh, qui a déjà séduit les fans dans son rôle de Yelena Belova, fait une apparition remarquée. Mais l’attraction principale est un certain Bob, interprété par Lewis Pullman, un nouveau personnage pour le MCU mais un visage familier pour certains fans inconditionnels des comics Marvel.

Bob, un personnage ordinaire aux pouvoirs extraordinaires

Bob est loin d’être un simple personnage. Il se révèle être Sentry, un personnage mineur des comics Marvel possédant des pouvoirs majeurs. En effet, Sentry tire ses pouvoirs d’une variante du sérum du Super-Soldat, celui-là même qui a donné ses pouvoirs à Captain America. Bien que Marvel n’ait pas officiellement annoncé Pullman en tant que Sentry, ils ne cachent pas exactement cette identité dans la bande-annonce.

Une équipe de marginaux pour affronter un ennemi commun

Outre Pugh et Pullman, « Thunderbolts » voit le retour de David Harbour en tant que Red Guardian, le père de Yelena, et l’introduction de nouveaux personnages tels que Wyatt Russell en tant que John Walker, Olga Kurylenko en tant que Taskmaster et Hannah John-Kamen en tant que Ghost. Cette équipe de marginaux sera dirigée par Sebastian Stan, reprenant son rôle de Bucky Barnes, alias le Soldat de l’hiver. Tous ces personnages ont, de l’aveu même de Yelena, « fait de mauvaises choses », mais ils uniront leurs forces pour affronter un ennemi commun dans « Thunderbolts », attendu dans les salles en mai prochain.