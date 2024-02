Throne of Glass : les acteurs idéaux pour l’adaptation en série

Si la future série télévisée A Court of Thorns and Roses connaît un succès fulgurant, la plateforme de streaming Hulu devra rapidement choisir les acteurs principaux pour Throne of Glass, une autre série fantastique épique de l'autrice Sarah J. Maas.

Une possible adaptation de Throne of Glass en série télévisée

Les fans de la série fantastique Throne of Glass de Sarah J. Maas pourraient bientôt voir leurs personnages préférés prendre vie sur le petit écran. En effet, Hulu envisagerait une adaptation télévisée de cette saga épique, sous réserve du succès de la série A Court of Thrones and Roses, également écrite par Sarah J. Maas et actuellement en production.

Un casting potentiel de renom

Dans ce vaste univers peuplé de guerriers et de dirigeants unis contre un empire surnaturel maléfique, des acteurs de renom pourraient être sollicités. Parmi eux, Florence Pugh, connue pour sa performance dans Little Women et Black Widow, pourrait prêter ses traits à Aelin Galathynius, l’héritière perdue du trône de Terrasen. Son comparse Timothée Chalamet, célèbre pour ses rôles dans Call Me By Your Name et Dune, pourrait quant à lui incarner Dorian Havilliard, le prince héritier d’Ardalan.

Un univers riche en personnages

Throne of Glass se distingue par la richesse de ses personnages, aux compétences et aux caractères variés. Des guerriers aguerris aux politiciens brillants, en passant par des figures dotées de pouvoirs magiques, la série offre un large panel de rôles potentiels pour les acteurs. La plupart d’entre eux, âgés de 18 à 25 ans, portent le destin de leur monde sur leurs épaules.