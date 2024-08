Selon cette théorie du MCU, le méchant de « Deadpool & Wolverine » aurait menti sur le Multivers

"Deadpool & Wolverine" révèle une théorie sur le MCU.

Dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), le dernier opus de Deadpool & Wolverine pourrait avoir bouleversé l’ensemble du multivers. Selon une théorie de fans, l’antagoniste humain de l’histoire aurait pu modifier la réalité telle que nous la connaissons. Deadpool, embarqué de force dans sa plus grande mission à ce jour, se lance dans une quête multiverselle pour ramener une nouvelle variante de Wolverine dans sa chronologie après avoir été enlevé par la TVA.

Après avoir capturé Wade Wilson, l’agent de la TVA Paradox explique pourquoi son univers est en danger. Il introduit le concept des êtres ancrages du MCU, des individus si importants et influents dans leur chronologie que leur mort signale la mort éventuelle de cet univers. Paradox explique que la mort de Wolverine dans Logan a condamné sa timeline. Mais il est possible que son univers n’était pas en danger en premier lieu.

Paradox aurait peut-être menti sur l’existence des êtres ancrages pour justifier sa décision d’éliminer Earth-10005. Cependant, certains personnages pourraient encore jouer un rôle spécial dans le multivers. Par exemple, la TVA pourrait savoir que Deadpool va jouer un rôle clé dans Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars.

Sans super-pouvoirs ou capacités spéciales, Paradox aurait presque tué tous les héros et méchants mutants de l’univers cinématographique X-Men d’un simple clic. Si Paradox a vraiment inventé le concept des êtres ancrages pour justifier la destruction d’Earth-10005, il se positionne comme l’un des méchants les plus dangereux du MCU à ce jour.

On en pense quoi ?

Alors que l’univers cinématographique Marvel continue de se développer, l’apparition de Paradox et son potentiel de perturbation de l’univers soulèvent des questions intéressantes. Est-ce que les héros que nous connaissons et aimons seront suffisants pour contrer cette nouvelle menace ? Ou aurons-nous besoin de nouveaux héros pour sauver le multivers ? Seul le temps nous le dira, mais une chose est sûre : le MCU ne cesse de nous surprendre et de nous captiver avec ses rebondissements.