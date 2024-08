Quel sera le prochain film Marvel à franchir le cap du milliard après « Deadpool & Wolverine » ?

Le film "Deadpool & Wolverine" a franchi le seuil du milliard de dollars au box-office mondial.

Les films Ant-Man et The Marvels n’ont pas eu le même succès.

The Fantastic Four: First Steps pourrait être le prochain film à atteindre le milliard de dollars en 2025.

Les films Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars sont presque assurés d’atteindre ce jalon.

Le Marvel Cinematic Universe revient sur le devant de la scène

Après une période difficile, le Marvel Cinematic Universe (MCU) semble être de retour sur la voie du succès. Le film Deadpool & Wolverine a franchi le seuil du milliard de dollars au box-office mondial, un exploit qui n’avait pas été réalisé depuis Avengers: Endgame. Ce succès a ravivé l’enthousiasme des fans de Marvel et a relancé les spéculations sur le prochain film qui pourrait atteindre ce jalon.

Des performances contrastées

Le MCU a connu des hauts et des bas ces dernières années. Si certains films comme Deadpool & Wolverine ont connu un grand succès, d’autres comme Ant-Man et The Marvels n’ont pas réussi à atteindre leur public. Ces échecs ont soulevé des questions sur la capacité du MCU à maintenir sa domination au box-office.

De grandes attentes pour 2025

En 2025, plusieurs films très attendus du MCU sont prévus. Parmi eux, The Fantastic Four: First Steps semble avoir le plus de chances de franchir le seuil du milliard de dollars. En effet, le film est lié à Avengers: Doomsday et comporte un casting d’acteurs populaires, ce qui pourrait attirer un large public.

Des succès garantis ?

En regardant au-delà de 2025, deux films semblent avoir toutes les chances de devenir des succès au box-office. Il s’agit de Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars. Ces films, qui sont essentiels à la saga du multivers, devraient sans doute franchir le seuil du milliard de dollars. Le choix de Robert Downey Jr. pour jouer le Docteur Doom dans Avengers: Doomsday a déjà fait beaucoup parler de lui, ce qui pourrait attirer encore plus de spectateurs.