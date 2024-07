Comment Robert Downey Jr pourrait reprendre le rôle de Docteur Doom

Robert Downey Jr. revient dans l'univers Marvel en tant que Dr Doom.

Robert Downey Jr. : un retour inattendu dans l’univers Marvel

Mettant en émoi l’ensemble de son audience lors de la Comic-Con de San Diego, Marvel Studios a révélé que Robert Downey Jr., l’acteur emblématique d’Iron Man, est sur le point de faire son retour dans l’univers cinématographique Marvel (MCU)… mais cette fois-ci, en tant que Docteur Doom.

Le cinquième volet majeur de la saga Marvel, initialement intitulé Avengers: The Kang Dynasty, a été rebaptisé Avengers: Doomsday, mettant l’accent sur le classique et redoutable Victor von Doom. On peut à juste titre se demander comment RDJ, qui a longtemps été l’un des plus grands héros du MCU, pourrait incarner l’un de ses plus grands méchants.

Le rôle du multivers dans le retour de RDJ

Actuellement, le MCU est en plein cœur de sa saga du multivers. Les concepts de multiples variantes de héros et de méchants provenant d’autres réalités, chronologies et dimensions ont été clairement établis. Par conséquent, l’idée que RDJ revienne en tant que Docteur Doom, une version plus sombre de Tony Stark, semble tout à fait plausible dans ce contexte.

Comme l’ont souligné les frères Russo lors de la Comic-Con de San Diego : « En guise de preuve des possibilités inimaginables du multivers Marvel, nous vous présentons la seule personne qui pourrait jouer Victor von Doom. » C’est alors que RDJ a fait son apparition, révélant son nouveau rôle.

Le cadre alternatif des Quatre Fantastiques

Si le Docteur Doom est une menace majeure pour plusieurs héros de l’univers Marvel, il est avant tout l’arch-rival des Fantastic Four et le véritable ennemi de Reed Richards, alias Mr Fantastic. Il a déjà été confirmé que Les Quatre Fantastiques: First Steps se déroulera dans une réalité rétro-futuriste alternative à celle du MCU principal, ce qui pourrait faciliter l’introduction de RDJ en tant que variante sombre d’Iron Man devenant Doom dans cette chronologie.