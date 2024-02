Robert Downey Jr. se livre sur son rôle d’Iron Man

Une remarque étonnante de Robert Downey Jr. sur son expérience en tant qu'Iron Man menace l'avenir du MCU avec lui.

Tl;dr Robert Downey Jr. a exprimé une lassitude concernant son rôle d’Iron Man dans l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Le comédien américain a incarné Tony Stark pendant plus d’une décennie, de Iron Man en 2008 à Avengers: Endgame en 2019.

Cette déclaration rend plus incertain un éventuel retour de RDJ en tant qu’Iron Man dans le MCU.

Malgré cela, des rumeurs évoquent un possible retour des Avengers originaux, y compris Iron Man et Black Widow.

Robert Downey Jr. : une lassitude assumée

Robert Downey Jr., acteur emblématique du Marvel Cinematic Universe (MCU), a récemment fait une déclaration surprenante concernant son rôle d’Iron Man. Rôle qu’il a incarné pendant plus d’une décennie au cinéma.

“Il était si bon d’être associé à quelqu’un comme Iron Man pendant un moment, puis ça s’est dissipé” : Lassé de la situation, la révélation de l’acteur rend plus incertain un éventuel retour de RDJ en tant qu’Iron Man dans le MCU.

Un retour incertain d’Iron Man

Même si le personnage de Tony Stark a connu une fin parfaite en devenant l’un des héros les plus altruistes du MCU, des rumeurs persistent sur une possible résurrection d’Iron Man. En effet, un rapport de l’année dernière suggère que Marvel envisagerait de ramener tous les Avengers originaux pour un autre film.

Dans ce contexte, le retour de Robert Downey Jr. et de Scarlett Johansson dans les rôles de Iron Man et Black Widow pourrait être à l’ordre du jour. Cette décision serait le résultat des difficultés récentes du MCU, avec des personnages récents moins bien accueillis que prévu et des héros majeurs ayant des entrées controversées.

Des pistes pour un retour

Si Robert Downey Jr. devait reprendre son rôle d’Iron Man, plusieurs scénarios sont envisageables. Tony Stark pourrait revenir en tant qu’IA formant Riri Williams dans Ironheart ou Armor Wars. Une variante multivers de Tony Stark pourrait apparaître dans Avengers: Secret Wars avec RDJ dans le rôle. Enfin, le Tony Stark du MCU pourrait être ressuscité dans un nouveau Iron Man 4.