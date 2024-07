Kevin Feige évoque un possible crossover entre Marvel et DC

Un crossover entre Marvel et DC au cinéma offrirait des rencontres épiques entre héros emblématiques comme Iron Man et Batman, créant des alliances et rivalités inédites.

Tl;dr Un crossover Marvel et DC est évoquée.

Kevin Feige de Marvel Studios n’exclut pas cette possibilité.

James Gunn, directeur créatif de DC Studios, est également ouvert à l’idée.

Les multivers de Marvel et DC pourraient permettre un tel crossover.

Une rencontre entre Marvel et DC à l’horizon ?

Serait-il possible de voir un jour un crossover entre l’Univers cinématographique Marvel (MCU) et l’Univers DC (DCU) ? C’est une question qui a été soulevée récemment. Le MCU, toujours en plein essor, prévoit de faire des révélations importantes lors du prochain Comic-Con de San Diego. Quant à l’univers de DC, dirigé par James Gunn, il emprunte une trajectoire différente, avec le premier chapitre du DCU qui débutera en décembre avec la série animée Creature Commandos.

Des propos encourageants des dirigeants des studios

Interrogé par Collider, Kevin Feige, le directeur de Marvel Studios, a déclaré que la possibilité d’un crossover MCU-DCU n’était pas exclue, bien qu’aucun plan concret ne soit encore établi. Il a admis penser « à cette éventualité de temps en temps« , comme beaucoup de fans des deux géants du comic book. Toutefois, avec le DCU encore en phase de construction et le MCU s’apprêtant à introduire les X-Men, les Quatre Fantastiques et bien d’autres, un crossover semble encore lointain. Cependant, l’espoir demeure, car comme le dit Feige : « Nous ne dirons jamais jamais« .

Les liens entre James Gunn et Marvel pourraient faciliter les choses

Il semble que la possibilité d’un crossover MCU/DCU soit plus envisageable qu’auparavant, grâce aux changements intervenus chez DC. Avec la création de DC Studios, James Gunn est maintenant le directeur créatif de toutes les productions cinématographiques et télévisuelles de DC. Rappelons que Gunn a dirigé la trilogie des Gardiens de la Galaxie et le Special Presentation chez Marvel Studios. Cette relation préexistante entre Gunn et Kevin Feige pourrait faciliter un éventuel crossover entre Marvel et DC. Gunn a même mentionné que la possibilité d’un crossover avait été discutée, rendant l’idée plus concrète.

Les multivers comme passerelle pour un crossover

En ce moment même, le MCU est en plein cœur de la Saga du Multivers et DC a déjà initié des projets multivers dans ses films et séries. Cela signifie que le grand public est familier avec le concept du multivers, qui pourrait être le moyen de faire converger les univers Marvel et DC dans un film à venir. Peut-être que les grands méchants des deux univers uniront leurs forces pour règner sur le multivers, obligeant les héros à s’allier pour les arrêter.