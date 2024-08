Tout savoir sur Avengers: Secret Wars

Inspiré de l'arc narratif des comics où les héros et vilains sont transportés sur une planète appelée Battleworld pour s'affronter, Avengers: Secret Wars sera la suite du film Avengers: Doomsday avec Robert Downey Jr. en Doctor Doom.

L’univers cinématographique Marvel (MCU) s’apprête à livrer son ultime opus avec Avengers: Secret Wars. Ce dernier volet de la Saga du Multivers promet une réunion épique de tous les super-héros de l’univers Marvel, unis face à une menace inédite.

Just announced in Hall H:



The Russo Brothers return to direct Marvel Studios’ Avengers: Secret Wars. Only in theaters May 2027. #SDCC pic.twitter.com/egTQwYaUTd

— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024