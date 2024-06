Le symbiote de Venom: Let There Be Carnage ne devrait pas être absent dans Spider-Man 4

L'histoire de Spider-Man 4 pourrait atteindre de nouveaux sommets en incluant le symbiote de Venom, dont l'absence, après le développement intense de Let There Be Carnage, serait une opportunité narrative gâchée.

Tl;dr Venom: The Last Dance pourrait ne pas annuler un événement du MCU.

Un nouveau personnage semble récupérer un morceau du symbiote de Venom laissé dans le MCU.

Une théorie suggère deux versions de la scène du bar et du barman dans Venom: Let There Be Carnage.

Spider-Man: No Way Home a parfaitement préparé l’arrivée du symbiote dans Spider-Man 4.

Le dernier pas de Venom

Le film Venom: The Last Dance de la réalisatrice Kelly Marcel, qui sortira le 23 octobre prochain au cinéma, a fait l’objet de nombreux débats suite à la diffusion de sa première bande-annonce. Les fans s’interrogent : le film va-t-il annuler un moment clé de l’univers cinématographique Marvel (MCU) ?

Un symbiote perdu, un autre récupéré

Dans la bande-annonce dévoilée par Sony, le personnage de Chiwetel Ejiofor semble récupérer un morceau du symbiote Venom laissé derrière lui dans le MCU. Cette intrigue a soulevé des spéculations sur le rôle que pourrait jouer ce morceau de Venom dans Spider-Man 4, avec Peter Parker entrant en contact avec le symbiote.

Les théories des fans

Les fans ont développé une théorie selon laquelle il y aurait deux versions distinctes du bar et du barman. Selon eux, Eddie Brock serait retourné dans le Sony’s Spider-Man Universe (SSU), anciennement appelé Sony Pictures Universe of Marvel Characters, laissant derrière lui une partie de Venom pour que le Peter Parker de Tom Holland puisse entrer en contact avec lui dans Spider-Man 4. Puis, le personnage serait retourné dans le SSU exactement au même endroit où il se trouvait dans le MCU, laissant à nouveau un morceau de symbiote derrière lui.

Une retombée attendue

Après les événements tragiques de Spider-Man: No Way Home, Peter Parker est prêt pour une histoire classique de Spider-Man dans son prochain film solo. Le moment est donc idéal pour qu’il soit influencé par le symbiote, revêtant le costume noir et adoptant un comportement plus agressif.